El periodista Christopher Acosta, autor del libro ‘Plata como cancha’, cuestionó la sentencia que lo condenó este lunes 10 de enero a dos años de prisión suspendida, y dijo que establece estándares muy elevados a la labor periodística por darle la razón a César Acuña.

“Mi primera sensación es de mucha sorpresa. Había esa sensación que íbamos a ver una sentencia negativa, pero no con argumentos tan pobres. La sentencia del juez se basa especialmente en exigirme como periodista casi que yo haya tenido un nivel de presencialidad durante los hechos”, comentó en declaraciones a Latina.

“Por ejemplo, en el caso de Rosa Núñez (exesposa de César Acuña), me pide casi haber sido observador del maltrato que el señor Acuña hizo a su esposa”, añadió.

La mañana del lunes 10, el juez Raúl Jesús Vega, del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó una condena contra el periodista Christopher Acosta por la publicación del libro ‘Plata como cancha’ de dos años de cárcel suspendida y un pago de reparación civil de 400 mil soles.

César Acuña acusó al periodista por considerar que unas 55 frases del libro ‘Plata como cancha’ eran difamatorias, a pesar de que consignan dichos de terceras personas, citan sesiones judiciales y congresales y demás declaraciones que antes no habían sido cuestionadas por el dirigente político antes de la publicación del libro.

En la sentencia también se incluyó al editor del libro del periodista, Jerónimo Pimentel y la casa editora Penguin Random House, quienes deberán pagar en forma solidaria con Christopher Acosta la reparación civil que asciende a 400 mil soles.

Christopher Acosta reiteró que los argumentos “pobres” que usó el juez del caso revelan un desconocimiento total sobre la labor periodística.

“Los periodistas vivimos de citar y citamos con nombre y apellido. Este libro no contiene testimonios de fuentes anónimas, son personas con nombre y apellido que en este libro relatan cosas que han vivido con César Acuña”, destacó.

El periodista evaluó que los motivos por los cuales la defensa legal de César Acuña pidió que no se trasmita por Justicia TV la audiencia era para que no se conociera el nivel de los argumentos que brindó el magistrado.

Acosta también cuestionó que el excandidato presidencial lo haya demandando a él y no a las personas que citó en su libro, como la exesposa de Acuña, Rosa Núñez, o Matilde Pinchi Pinchi.

“Nunca los ha demandado. Demanda al periodista que recopila esos testimonios. Dice que no los demandó a ellos porque no habían escrito un libro. Hay un afán castigador de quien reunió, escribió e investigó este libro. No lo puedo interpretar de otra manera. Va contra la persona que reúne la información y no contra las personas que son las fuentes originales de esas declaraciones”, concluyó.