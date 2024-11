Tras la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en nuestro país, en el Congreso se reanudaron las gestiones de algunos legisladores para reunir las adhesiones necesarias para presentar una moción para vacar a la presidenta Dina Boluarte en el cargo.

Tal es el caso de la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, quien indicó que esperará que termine el debate en el Pleno sobre la ley de presupuesto para volver a tocar el tema.

Sin embargo, adelantó que ya cuenta con 20 de los 87 votos que se requiere para aprobar la propuesta de destitución de la mandataria.

“Si tenemos congresistas (que apoyaran la moción). Hasta el momento, son unos 20 con los que he logrado conversar”, dijo a RPP.

A su juicio, Boluarte no debería esperar a que la vaquen en el cargo, por lo que consideró que debería renunciar “por un poco de vergüenza”.

“Espero que no llegue al 2026 (...) todo el Perú sabe que es incapaz, no hay un solo peruano que la apoye, tiene 3 % de aprobación. Hoy el 97 % de empresarios que han estado en CADE no la aprueban. No la quiere nadie”, cuestionó.

Respecto a la situación del ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, la congresista consideró que tras ser interpelado en el Congreso, la próxima semana, este no se salvará de la censura.

“Yo no estoy aquí para blindar a Demartini. Creo que ahora si se va a censurar a Demartini, porque este tema no es cualquier cosa, aquí están involucrados niños que han estado enfermos, y eso no merece perdón de dios”, enfatizó.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre anuncia que presentará moción de vacancia contra Boluarte tras APEC

¿Cuál es su futuro político?

En otro momento, Chirinos no descartó la posibilidad de ser candidata a la Cámara de Diputados o al Senado en las próximas elecciones generales del 2026.

“Estoy entre diputación y Senado, pero también escucho a mis hijos que me dicen mamá basta, ya tiene 20 años en esto, ¿qué más ya? Lo estoy dudando”, acotó.

La congresista también adelantó que en la quincena de diciembre se separará definitivamente de la bancada de Avanza País, tras renunciar a dicho partido en setiembre pasado.

Según dijo, evalúa la propuesta de hasta cuatro bancadas parlamentarias para sumarse a sus filas como invitada, pero evitó dar mayores detalles.

Al ser consultada por la alianza que piensa formar Fuerza Popular de cara a los comicios del 2026, Chirinos recordó que siempre se habla de esa clase de uniones, pero “a la hora de la hora no se da nada”.

“No creo que vaya a haber esa alianza, una cosa son las palabras bonitas que vienen a contar en la televisión y otra cosa es que eso sea realmente efectivo”, complementó.

LEA TAMBIÉN: Premier cuestiona nuevo intento de vacancia contra Dina Boluarte

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.