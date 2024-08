Continúa el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público por el tema de la inseguridad ciudadana. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, volvió a criticar al titular de dicha institución, Juan Carlos Villena, y a los demás fiscales al insistir en que estos liberan a los delincuentes que captura la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Todos los días vemos fiscales que sueltan delincuentes detenidos por la Policía. Lo que hemos hecho es contener toda esa frustración y decirle a la cara que no está haciendo bien su trabajo, que no está cumpliendo con la fiscalización que tiene que hacer a sus fiscales (...) ¿qué estamos esperando?, ¿una Fiscalía en favor de la ciudadanía y en trabajo conjunto con la Policía o una fiscalía protectora de delincuentes?”, cuestionó en una entrevista con el diario El Comercio.

Al respecto, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, restó importancia a las declaraciones de Santiváñez al enfatizar que su institución está más preocupada en la lucha contra este flagelo.

“A ese tipo de declaraciones ya no le estamos dando mucha importancia, solamente vienen de quién viene y nosotros estamos más preocupados en la lucha contra el crimen organizado”, indicó en diálogo con la prensa.

“Yo trabajo con los comandos policiales, no con el ministro (del Interior)”, enfatizó el fiscal, tras precisar que no debemos desviar la atención en otro tipo de cosas.

Al ser consultado por la crítica de Santiváñez respecto a que los fiscales “están liberando a los delincuentes”, Chávez Cotrina remarcó que si quieren que eso no suceda el Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley para mandar a la cárcel a todas las personas detenidas en flagrancia.

“Si no quiere que soltemos a los delincuentes, ellos tienen la solución. Que saquen una ley que establezca que todas las personas que son detenidas en flagrancia se vayan a la cárcel y con eso se soluciona el problema, porque para que una persona detenida en flagrancia vaya presa necesita que el fiscal pida ante el juez la prisión preventiva, que tiene presupuestos y estos tienen que cumplirse. Si no se cumplen, no los pueden mandar a la cárcel. Si ellos quieren romper eso, que lo hagan. Eso es su problema”, acotó visiblemente ofuscado.

Tiene que dar explicaciones a las autoridades

En otro momento, consideró que Santiváñez deberá dar una explicación a las autoridades y a la población sobre los audios en los que presuntamente habría señalado que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado cerrar la Diviac.

No obstante, remarcó que el ministro debe dejar a su abogado manejar esos asuntos legales y enfocarse en los temas para los cuales ha sido nombrado en el cargo.

“Su permanencia en el gabinete es una decisión política y yo no me tengo porque meter”, dijo.

