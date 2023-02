El Ministro de Defensa, Jorge Chávez, reconoció que muchas autoridades y sus especialistas en gestión de riesgos no tienen conocimiento sobre cómo actuar ante situaciones de eventos naturales que afectan a ciudades y regiones del país debido a la falta de planificación.

“Lo que esta sucediendo en estos momentos, es que muchas autoridades con sus especialistas en la temática de riesgos de desastre, no tienen conocimiento de lo que tienen que hacer o cómo responder. No conocen el mecanismo de la declaratoria de emergencia, no conocen los niveles de emergencia que deben hacer”, señaló en entrevista con RPP.

Asimismo, el titular de la cartera de Defensa informó que, así como Turquía, el Perú es un país con un silencio sísmico de 277 años, por lo que es importante “unificar, ordenar y educar”, para prever desastres.

“Esta faltando una cultura de prevención, tomar las medidas directas por parte de los sectores, gobiernos regionales, de los gobiernos locales, en el sentido de reorganizar el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres. (...) Con ello debería ir el reforzamiento de viviendas, solo en Lima tenemos mas de 160,000 viviendas que ante un sismo de gran magnitud puede venirse abajo, lo que se traduce en 800,000 damnificados en menos de un minuto”, informó.

Por otro lado, con relación al peligro de huaicos, inundaciones, deslizamientos y sismos, en varios lugares del país, el ministro de Defensa mencionó que es necesario conocer cada área geográfica y sus escenarios de riesgos, lo cual es un problema que también compete a las autoridades regionales y locales, dado “a la alta vulnerabilidad en el marco del desarrollo del orden territorial que ha tenido nuestro país, hace que la ubicación de nuestras viviendas estén expuestas”.

“Hace un mes, en los escenarios que Indeci, conjuntamente con el Senamhi y Cenepred, establecieron y pusieron en evidencia que -en este periodo de lluvias- era necesario declarar por peligro inminente 230 distritos en la zona sur del país”, señaló.

Ante ello, Chávez dijo que una de las opciones para brindar la seguridad a los ciudadanos, es plantear el reforzamiento de las viviendas a un lugar seguro.

“Son acciones que se tienen que hacer en coordinación las autoridades con la poblacion. Se tiene que llevar a cabo -y es un trabajo que ha dispuesto la presidenta- una coordinación con el Ministerio de Vivienda con Cooperacion Internacional, para establecer un plan de corto plazo, de reducir esa vulnerabilidad de las viviendas en la zona de Lima”, informó.

Sobre la cooperación entre el Estado y el sector privado, el ministro señaló que existe una estrecha labor a través del programa Hombro a Hombro con más de 60 empresas privadas peruanas que se han unido para brindar apoyo, brindando bienes de ayuda humanitaria y alimentos por más de 200 toneladas, como en el caso de las emergencias producidas en la localidad de Secocha, Arequipa.

Desbloqueo de vías

En tanto, sobre los trabajos de desbloqueos de vías que se vienen realizando en el país, el ministro de Defensa señaló que ya se encuentra liberado el tránsito desde Tumbes hasta Tacna, ello en respuesta al inevitable trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para restaurar el orden en estas vías.

“Hemos llevado a cabo varias acciones de desbloqueos, en diversas partes como en la carretera en el Puente Chao en Viru, en Ica, en la localidad de la Joya, en Arequipa. (...) Este proceso que estamos llevando a cabo de desbloqueo de carreteras, es irreversible y no se detendrá hasta que no quede una sola vía bloqueada en el país”, señaló Chávez.

Según informó el ministro, estas vías, ocupadas por personas que no garantizaban el libre tránsito, afectaban directamente en las garantías al derecho de la salud y el abastecimiento de los peruanos. Por tales motivos, se vienen articulando acciones para mantener el orden en el marco irrestricto de los derechos humanos.

“No vamos con la intención de tener un enfrentamiento con las personas. Por ejemplo Ica, donde no hemos tenido ningún tipo de confrontación, sino la capacidad disuasiva y la presencia para lograr primero la liberación de la vía, y lograr la sostenibilidad y consolidación que se encuentra permanentemente liberada”, dijo a RPP.

No obstante, el ministro indicó que del 100% de vías desbloqueadas, el 30 a 40% de ellas se volvieron a ocupar por los manifestantes, una situación que de acuerdo al artículo 200 del código penal, es un delito de extorsión. “Nosotros estamos tratando con personas que son tipificadas como manifestantes, cada persona en su primera dimensión. Son personas que están impidiendo un derecho, el libre tránsito. Están impidiendo el derecho a la salud, y el derecho a la vida”, mencionó.

Finalmente, contó que se van a desarrollar estrategias en Puno, como en Mazocruz, donde se tiene capturado a un miembro de la Policía Nacional por parte de los manifestantes de dicha localidad y que ha conminado a la comisaria, indicándole a la policía que tiene 24 horas -hace 72- para que se retire de su territorio.

