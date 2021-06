El excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña aseguró que no está de acuerdo con la censura a la actual Mesa Directiva del Congreso de la República, planteada por congresistas de cuatro bancadas.

A través de su cuenta en Twitter, afirmó que no se puede generar más incertidumbre política en el país debido a la crisis causada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y pidió “soluciones y no más discordia”.

“La crisis que afecta a nuestro país no está para generar más incertidumbre política. Como líder de APP, no estoy de acuerdo con la censura a la actual mesa directiva. Debemos estar a la altura de lo que el Perú necesita. Soluciones y no más discordia”, señaló en la red social.

Cabe indicar que la moción de censura presentada contra la Mesa Directiva del Congreso se verá el próximo miércoles 30 de junio, según informó la presidenta de ese poder del Estado, Mirtha Vásquez.

La moción de censura argumenta que la gestión de Vásquez Chuquilín “no cumple con la defensa del fuero parlamentario, afectando el equilibrio de poderes”.

El documento toma como referencia la denuncia del presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), quien acusó al mandatario Francisco Sagasti de convocarlo para frustrar el debate de las reformas constitucionales, “afectando el fuero parlamentario”.

“Ante ello y aún cuando los hechos fueron denunciados ante este Pleno, la Mesa Directiva no tomó una posición adecuada en defensa del Parlamento”, dice el documento de la moción.