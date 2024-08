El partido del político César Acuña nuevamente se encuentra en la mira y esta vez por una presunta “cuota” al elegir al nuevo gerente de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República. Este suceso no llamaría la atención si es que este órgano de control no estaría investigando al líder de APP y a la presidenta Dina Boluarte.

Se trata de César Flórez Salinas, quien hace dos semanas renunció a su militancia a APP y ahora goza de un gran cargo que le permitirá tener acceso a información privilegiada. ¿Qué cercanía tiene con el actual contralor César Aguilar Surichaqui?

Según el dominical Cuarto Poder, César Humberto Flórez Salinas sería muy cercano al nuevo jefe de la Contraloría, pues se le puede observar en la foto protocolar cuando Aguilar Surichaqui juramentó al cargo.

De acuerdo a la información, Flórez Salinas acompañó al ahora contralor a la Subcomisión de Evaluación del contralor del Congreso de la República, cuando aún no había sido elegido oficialmente para ser el reemplazo del excontralor Nelson Shack.

Investigación contra Boluarte y Acuña

Según Cuarto Poder, César Acuña, es investigado por la Contraloría por utilizar un viaje oficial a China como gobernador regional de La Libertad y hacer negocios en beneficio de su universidad privada, César Vallejo.

Mientras que a la presidenta se le denunció por el presunto desbalance patrimonial por el caso Rolex.

César Flórez fue candidato por APP por la alcaldía de Surco. Foto APP

¿Quién es César Flórez?

César Flórez Salinas es economista, graduado en la universidad Inca Garcilazo de la Vega, ha sido docente de la escuela de postgrado de la universidad César Vallejo, asesor de la excongresista de APP Gloria Montegro y hasta hace poco asesor del congresista fujimorista David Jiménez.

“Señor César Florez, ¿Conoce usted a César Acuña? Sí, pero… Bueno, no es mi amigo, pero sí lo conozco. ¿De dónde se conocen? Bueno, yo el año 2018 fui candidato a la alcaldía de Surco con Alianza Para el Progreso . No gané la elección y bueno, me dediqué a mis actividades profesionales”, se escucha en el informe.

“No tengo ninguna vinculación con el partido de Fuerza Popular. Solamente fue una invitación como cualquier profesional, no”, señaló, luego al ser consultado sobre cuándo dejó de trabajar para el congresista Jiménez, respondió que el 31 de julio.

Denuncias por violencia familiar

Según el dominical, el nuevo gerente posee denuncias por agresiones físicas y verbales contra la madre de sus hijos y es que, según acta policial, el ahora funcionario de la Contraloría habría insultado y ahorcado a su pareja.

De acuerdo a su explicación, el nuevo contralor está al tanto de sus denuncias, ya que, según refiere, es un hecho netamente familiar. Cabe señalar que actualmente Flórez Salinas tiene un sueldo de S/ 20,500.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.