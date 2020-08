En su último discurso ante el parlamento -al promediar las 5.30 de la madrugada- el todavía premier Pedro Cateriano dijo que se le “advirtió” que no había consenso político respecto a la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, por lo que sería difícil obtener el voto de confianza necesario para su permanencia y la de sus ministros.

“ A mi se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba ser difícil que se me extienda el voto de confianza ”, aseguró.

A reglón seguido, mencionó que desde el punto de vista político -cuando se armó el gabinete- se consideró esta ratificación como un “mensaje político” de apoyo a la reforma universitaria que emprendió Benavides cuando lideró la Sunedu.

“Considerábamos (junto al presidente Vizcarra) también que esta ratificación era un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria ”.

Ante ello dijo que -de no tener la confianza- se iba con su conciencia tranquila.

“He venido a cooperar, en momentos dramáticos para el país y creo que estoy obligado a hablar con la verdad, (que) no puedo -por lo tanto- por acomodos políticos variar mis puntos de vista, transar o conciliar en un contexto tan grave ”, especificó.