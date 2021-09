El viceministro de Ordenanza Territorial, Braulio Grajeda, aseguró que César Tito Rojas, dirigente del Movadef, ha querido “sorprender a la gente” al hacerse pasar como integrante del Sindicato Único de la Educación Peruana (Sutep) para ingresar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En declaraciones a los periodistas, aseguró que no conoce a Tito Rojas y que ya se han tomado las medidas del caso –como filtros- para evitar que este tipo de hechos se repita.

“No conozco al señor (César Tito) Rojas. Yo los atendí en un momento no porque yo los haya convocado, porque no los conozco, simplemente para que no se sientan desairados porque yo estaba en otra reunión”, expresó.

“En este caso que recién me he enterado quien es el señor Tito Rojas, pues lamentablemente ha entrado acá a querer sorprender a la gente y le he dicho al personal de seguridad que con anticipación en otros momentos (los) pongan una lista para que sean debidamente filtrados”, agregó.

El viceministro de Ordenanza Territorial, Braulio Grajeda, aseguró que no conoce a Tito Rojas y que ya se han tomado las medidas del caso para evitar que este tipo de hechos se repita.

Como se recuerda, César Tito Rojas, expresidente del comité electoral del Movadef, ingresó este martes a la sede de la PCM, en Palacio de Gobierno para -según el registro oficial de visitas- reunirse con el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido.

Si bien Bellido, a través de un tuit, negó haberse reunido con Tito Rojas, el registro electrónico de visitas de la PCM indica que hubo una reunión a las 9:56 de la mañana, junto a otras personas como Amador Mamani, Marceluna Mamani y Eleuterio Ccoyori.

Pese a que César Tito Rojas ha negado pertenecer al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), su nombre fue consignado en el acta de constitución de dicha organización, en el 2009.

En un reporte de inteligencia presentado en el 2017 por el Ministerio del Interior ante el Congreso de la República, se consigna que Tito Rojas fue denunciado junto a otros dirigentes de Conare, una facción radical del Sutep.

“Por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, extorsión y otros ilícitos penales que pudieran advertirse durante el decurso de la investigaciones”, indica la denuncia penal de agosto del 2017.