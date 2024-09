Desde la región San Martín, la presidenta de la república, Dina Boluarte , pidió a la población que no queme sus campos de cultivo .

“No quememos más, no juguemos con fuego, es peligroso. No me voy a cansar de llamar a la reflexión a las personas que están provocando estos incendios. Ellos no solo hacen daño a familias, a personas, a la fauna. Le hacen un daño enorme al Perú. Porque este gasto que estamos incorporando para atender incendios puede servir para construir más hospitales, más colegios, más puentes, más desarrollo para los peruanos”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de las tres regiones que han sido declaradas en emergencia a que hagan un uso efectivo y correcto de los recursos que les destinará el Gobierno para sofocar los incendios forestales.

“Hemos decretado en emergencia las regiones Amazonas, San Martín y Ucayali para que las autoridades puedan contratar inmediatamente personal y alquilar más vehículos para combatir, por tierra, los incendios forestales, o comprar víveres para ayudar a los damnificados”, señaló la jefa de Estado.

Presidenta lideró acciones contra incendios forestales en San Martín

La presidenta lideró una reunión de trabajo con las autoridades locales desde el Centro de Operaciones de Emergencias de San Martín (COER San Martín) y dispuso el despliegue de dos helicópteros con el sistema Bambi bucket, el que permite sacar hasta tres mil litros de agua de ríos o lagos, los que posteriormente son arrojados desde el aire a los focos del fuego.

“Estamos acá, verificando la salida de dos helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) . Cada uno tiene capacidad para llevar tres mil litros. Van a salir rumbo a la zona de Pajarillo, donde se han detectado incendios. Cada uno de los helicópteros va a entrar doce veces a la zona”, explicó.

Hasta el momento, más del 70% de los incendios forestales en la región San Martín han sido extinguidos.