Un reportaje de Panorama reveló el testimonio que brindó una reportera de TV Perú, en calidad de testigo, a la Fiscalía sobre la participación de la expremier Betssy Chávez en el fallido golpe de Estado que dio el vacado expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado.

Según la informante, la exjefa del gabinete ministerial le comentó que elaboraría un decreto supremo después de que Castillo Terrones terminara de dar el mensaje a la Nación aquel 7 de diciembre. En dicho documento se iba a oficializar el cierre del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la reestructuración del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

“Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Yo le pregunto cuándo y ella me dice: ‘Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’”, declaró la testigo.

Además, señaló que desde el switcher del canal de Estado le consultaron si le mensaje del exjefe de Estado podía ser grabado, pero Chávez Chino enfatizó en que tenía que se transmitido en directo.

“Desde el switcher de TV Perú me preguntaron si el mensaje puede ser grabado porque no encontraban la cuña, le pregunto a Chávez esto y ella responde que el mensaje tenía que ser EN VIVO necesariamente”, detalló.

El dominical también indicó que la testigo dijo que luego de dar el golpe, la exprimera ministra se acercó a Pedro Castillo para darle un abrazo y decirle “bien presidente”.

“Luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de cinco segundos y luego, el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos, de manera significativa, de manera cálida, de respaldo, de amigos, como cuando abrazas a alguien que está pasando por una situación difícil”, agregó.

Como se recuerda, frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso Betssy Chávez Chávez negó conocer dicho mensaje que dio el exmandatario.