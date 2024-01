Esta mañana la Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizó una audiencia pública para escuchar los alegatos de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su abogado, Jorge del Castillo, quienes presentaron un recurso de apelación contra la decisión de iniciarle un proceso disciplinario inmediato, que derivó en su suspensión por el plazo de seis meses.

Durante su exposición, Benavides aseguró que no se corre y que quieren manchar su carrera fiscal con esta imputación, que la sindica de ser la lideresa de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

“¿A caso alguno de ustedes recibió algún beneficio por nombrarme?”, le preguntó a los siete miembros de la JNJ, tras pedir que se respete el debido proceso.

La suspendida fiscal cuestionó que recién se le haya de iniciado una investigación preliminar, pese a que ya transcurrió más de un mes desde que la suspendieron en el cargo.

En ese sentido, remarcó que no existe ninguna evidencia para vincularla a algún delito y acusó que los chats de su exasesor Jaime Villanueva, en los que se evidenciaría una coordinación con diferentes congresistas para que apoyen los intereses de la presunta organización criminal, han sido “manipulados”.

“No soy líder de una organización criminal, ni ha existido una organización criminal en la Fiscalía de la Nación. No hay una sola evidencia que sea suficiente como para decir que Patricia Benavides haya liderado una organización criminal. Solo hay dichos y unos pantallazos de WhatsApp evidentemente manipulados. Rechazo todas las imputaciones en mi contra y reitero que no hay ningún elemento que respalde esas imputaciones”, indicó.

Benavides también criticó a los integrantes de la JNJ por abrirle un procedimiento disciplinario inmediato sin corroborar dichos chats y por no haberse inhibido de ver esta causa debido a que existiría un conflicto de interés.

“Ustedes señores miembros de la JNJ me abren un proceso disciplinario el 28 de noviembre del año pasado con unos simples pantallazos de WhatsApp sin ninguna corroboración. Por lo cual, me piden mi descargo por 10 días y que tenía como vencimiento el 14 de diciembre, pero extrañamente el 29 de noviembre se me notifica velozmente el informe de pedido de suspensión y el 6 de diciembre también velozmente ejecutaron la medida. ¿De qué debido proceso podemos hablar en estos momentos?”, cuestionó.

Alega complot político

Por su parte, Del Castillo cuestionó que la JNJ no les haya dado un plazo razonable para analizar el caso de su patrocinada. Sostiene que le hicieron un proceso súper rápido y al quinto día la fiscal ya estaba suspendida.

En ese sentido, el abogado alertó que dicho organismo violó el debido proceso, pues no existió una investigación preliminar al momento que iniciaron el procedimiento disciplinario inmediato en contra de Benavides.

El también excongresista criticó que no se haya realizado un peritaje a los pantallazos de WhatsApp entregados por Villanueva. Anunció que presentó una pericia técnica de parte sobre estas conversaciones, las que demostrarían que estos chats fueron manipulados, tal como sostiene Benavides.

Consideró que la JNJ no puede resolver la apelación con documentos que “no tienen valor” o “tienen un valor relativo y sin pruebas oficiales”.

Tras alegar un complot político detrás de la suspensión de su patrocinada, Del Castillo pidió a la JNJ que se abstenga de seguir con el proceso y que remitan el expediente al Congreso.

Tras escuchar los alegatos, el presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, informó que el pleno de su institución dejó al voto la apelación de Benavides y que tomarán una decisión en el plazo de ley respectivo.

