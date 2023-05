El Gobierno presentó un proyecto de ley para que la presidenta Dina Boluarte pueda despachar “de forma remota” en caso de viajes al exterior.

Como se recuerda, desde que asumió funciones, en diciembre pasado, la jefa de Estado no puede salir del país debido a que no cuenta con vicepresidentes a los cuales encargar temporalmente la Presidencia, tal como lo establece la Constitución Política del Perú.

Para corregir esta situación, el Ejecutivo presentó a inicios de año una iniciativa que planteaba encargar temporalmente la Presidencia al titular del Parlamento, José Williams, en caso Boluarte tuviera que viajar al extranjero; no obstante, la propuesta quedó entrampada en la comisión de Constitución.

Como era de esperarse, diversas bancadas en el Parlamento rechazaron esta nueva propuesta presentada por el Gobierno.

“Si el presidente sale del país es por una situación importante que requiere su enfoque en ese momento y su atención de los eventos internacionales que debe realizar. Entonces, sí me gustaría revisar en detalle este proyecto de ley para saber la dimensión de las funciones que se le podrían delegar estando de manera virtual”, señaló la legisladora de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, a RPP.

En ese sentido, dijo que si se le otorgan todas las facultades a la presidenta para que pueda despachar de forma virtual sería preocupante para el país. “Creo que la iniciativa anterior, en donde se delegaba (la función) al presidente del Congreso sobre estos hechos, era el más idóneo”, anotó.

Por su parte, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, calificó de inapropiada la propuesta del Ejecutivo.

“Salvo que quiera viajar y este desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve, entonces que (Dina Boluarte) permanezca acá y no viaje. No hay nada importante fuera del país, más allá de lo que necesitamos nosotros los peruanos”, dijo a la prensa.

El legislador insistió en que actualmente no existe ningún acontecimiento internacional que amerite la presencia indispensable de Boluarte. De ser el caso, recomendó que sea la canciller Ana Gervasi quien acuda en representación de la presidenta a cualquier evento protocolar que sea necesario.

La izquierda le da la contra

Las bancadas de izquierda también se pronunciaron en contra del proyecto de ley. El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, calificó de “leguleyada” la norma y reiteró que no es una prioridad en estos momentos.

“En cualquier situación, ahí está la Cancillería. Esa no es la prioridad, hay un conjunto de temas en el Parlamento que tienen que verse (...) quizá se está preparando un viaje al exterior y se está buscando una salida: darle esa opción (a Dina Boluarte) para que siga gobernando desde afuera cuando ese mecanismo no debería darse”, cuestionó.

En la misma línea, Ruth Luque, legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, criticó que ahora la presidenta busque gobernar “por internet”.

“¿Presidenta en remoto y que su premier asuma la presidencia en ausencia? No. Esta iniciativa presentada por el Ejecutivo es una afrenta a la población que claramente le pide su renuncia. Mientras peruanos fallecen por dengue, hospitales colapsan, la señora quiere gobernar por internet”, dijo en su cuenta de Twitter.

