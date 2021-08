El analista político Luis Benavente aseguró que el presidente Pedro Castillo no ha cumplido con dar estabilidad política, económica ni social que es lo que espera la población y la opinión pública de un gobierno que se estrena.

Señaló que el “gobierno del presidente Castillo no ha tenido una luna de miel sino de hiel”. “Todo gobierno que se estrena tiene que dar estabilidad política y eso no está ocurriendo, debe mostrar transparencia”, recalcó.

Para el experto en comunicación política, esta fuerte inestabilidad se debe a los nombramientos del primer ministro Guido Bellido, quien está investigado por apología al terrorismo, y otros miembros del gabinete como el canciller Héctor Béjar, quien se ha mostrado a favor del salir del Grupo de Lima, y más de la mitad del equipo ministerial.

A ellos se suma – según Benavente- una serie de nombramientos de funcionarios que no cumplen con el perfil indicado y que incluso ha provocado que la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo hagan un llamado de atención al Poder Ejecutivo que lidera Castillo Terrones.

En esa línea, el también director de Vox Populi indicó que la inestabilidad política por errores propios del Ejecutivo genera desconfianza en la ciudadanía y en el empresariado. Agregó que otra característica de esta gestión presidencial es “la falta vocería y su relación huraña con la prensa”.

“Las cosas se le pueden complicar al gobierno de Castillo con la interpelación a ministros, y ante una posible vacancia por incapacidad moral. Eso es un escenario peligroso porque puede desembocar en una ruptura del orden democrático, si es que el Ejecutivo intenta dar una respuesta o imponer su asamblea constituyente. En resumen, en dos semanas este gobierno ha dejado al país al borde del precipicio”, puntualizó.

Rápido desgaste

Por su parte, el analista político José Carlos Requena enfatizó que la gestión del jefe de Estado ha tenido un rápido desgaste, por errores propios que no ha querido corregir, entre ellos la conformación de su gabinete ministerial.

“El presidente requiere un serio giro a la moderación porque si sigue en el camino de ser un gobierno aislado a la izquierda no va a ser sostenible porque el desgaste y la desaprobación van a continuar. Es un Ejecutivo con una imagen muy atípica a los anteriores gobiernos. El gabinete de ministros son los que suelen descargar las propuestas de gobierno, pero aquí vemos que el premier Bellido contradice lo dicho por un ministro y viceversa”, opinó.

Asimismo, Requena resaltó que el factor Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre, también ha sumado al desgaste de este gobierno debido al ruido político que genera para “entablar puentes con otras fuerzas políticas e instituciones del Estado” como el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo.

“Una reacción desde la calle es un desenlace que no se puede descartar porque este gobierno generó mucha expectativa en su campaña. Generó una expectativa de cambio y de un Estado habilitado para responder a la población en servicios como salud, pero vemos que no se están poniendo a las personas más capacitadas para cumplir ese objetivo y, eso sumado a otros eventos futuros, puede encender la chispa”, precisó.

Improvisación y desgobierno

Por su parte, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi aseguró que, en sus primeras dos semanas de gobierno, Castillo ha demostrado improvisación que sería como consecuencia del temor a tomar decisiones al desconocer cómo funciona el aparato estatal a nivel de gobierno central.

“Demuestran que son novatos en política nacional, sumado a la soberbia de los voceros principales como el primer ministro Guido Bellido, y la falta de operadores políticos eficientes que den respuestas al Ejecutivo porque ya han tenido dos derrotas como el no poder inscribir su lista a la mesa directiva y perder las comisiones más importantes del Congreso, como la Comisión de Presupuesto”, mencionó.

Rospigliosi recalcó que Castillo debe entender que su gobierno no tiene luna de miel y esto se debe a que la población espera respuestas inmediatas a la crisis sanitaria y la economía nacional que se ve afectada por el alza del dólar.

“El peruano de a pie es más leal a su bolsillo que a cualquier político, y hoy por hoy el dólar es un aliado de la oposición, y no se está haciendo nada para detener la devaluación del sol y la crecida de precios. Esto puede generar una olla de presión y tener un desenlace como las protestas en Colombia y Chile. Es necesario que el jefe de Estado sepa que los ministros son fusibles y que si no le dan resultados y tienen cuestionamientos para el perfil deben ser removidos, pero no insistir con ellos”, puntualizó.