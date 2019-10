En lo que va del año han ocurrido diversos asaltos a agencias bancarias, pero ¿en qué distrito y región se registran más casos? En esta entrevista, el gerente de operaciones de Asbanc, Giovanni Pichling, nos aclara estas dudas y comenta las acciones que están tomando los bancos para redoblar su protección.

¿Cuántos asaltos a agencias bancarias han ocurrido en lo que va del año?

Tenemos registrados 24 casos; sin embargo, debo precisar que en los últimos 100 días se han registrado tres intervenciones, pero han sido frustradas por la PNP, con captura de la banda, vehículos, armamento y recuperación del dinero.

¿Es el único caso en el que se haya recuperado todo el dinero?

Hemos tenido un episodio en la avenida Bocanegra (Callao), pero a 5 cuadras de las oficinas la banda fue capturada con todo el dinero, autos y armamentos. En San Martín de Porres también hubo dos intervenciones de la PNP y capturaron a los delincuentes. A inicios de año tuvimos un episodio de crecimiento (de asaltos), pero en los últimos tres meses ya está en cero.

Entonces, ¿quiere decir que la tendencia es que están disminuyendo los asaltos?

Si. Nosotros tuvimos una situación caótica en el año 2011, debido a que el gobierno ordenó a los policías dejar los bancos. Ese año se batió el récord de asaltos, mientras que en diciembre del 2015 se emitió un decreto supremo donde se eliminó el 24 por 24. Eso impactó mucho en la seguridad de toda la industria. La presencia policial es muy importante en la ciudad, por eso fue muy importante volver a tenerlos en las calles. Esta estadística de los tres últimos meses refleja los resultados de la estrategia que se está desplegando para reducir y contrarrestar esa distorsión que se generó en el pasado.

¿En qué distritos se registran mayores asaltos a las agencias?

Eso es curioso, porque cuando analizas lo que pasa en los distritos vez que se presenta un asalto por distrito. El único distrito que ha repetido más casos este año es Chorrillos, que tuvo cuatro casos, y todos a inicios de año. Esto es un caso totalmente atípico porque normalmente las bandas de determinada jurisdicción asaltan oficinas que están en otros distritos.

Cualquiera diría que estos asaltos se registran con mayor frecuencia en lugares céntricos y con mayor movimiento financiero, como San Isidro y Miraflores, pero esto no está ocurriendo, ¿verdad?

Sí, por supuesto. En San Isidro y Miraflores no se han reportado casos.

¿Y cuál es la región con mayores asaltos a bancos?

La región que registra mayor cantidad de asaltos a bancos en provincias es Piura, con 6 casos, y también tenemos la zona de Lima Provincias, tres casos localizados en Cañete y Huaral, y en Ica hubo dos casos.

¿A qué se debe que Piura registre este índice alto?

Las localidades de Chulucanas, Ayabaca y Paiján son zonas conocidas de alto riesgo y estratégicas para la Policía, por lo que recientemente Asbanc entregó tres comisarías en dichos lugares. Piura es una ciudad que ha crecido mucho, a nivel comercial e industria. Los delincuentes vienen de Trujillo y Chimbote, así como Ecuador, Colombia y Venezuela.

A raíz de la ola de inseguridad que se vive en el país, ¿se ha incrementado los costos para contratar a las empresas de caudales como Prosegur y Hermes?

No es así. Las empresas transportadoras de caudales tienen una regulación específica. No se puede trasladar dinero sino es a través de sus camiones. Ellos tienen sus normas y su seguridad siempre la van mejorando, con GPS, grabación de video, protección. Están cumpliendo con su parte, y nosotros también.

¿Cuántos más policías necesitan para resguardar las agencias bancarias?

Mayormente basta con un personal de seguridad para dar protección a las oficinas bancarias. Hay que entender que la seguridad no pasa por poner más personas con armas en las puertas. Nosotros no queremos un enfrentamiento, lo que sí debe saber el delincuente es que se va a llevar muy poco dinero, por lo que no vale la pena.

Entonces, ¿hoy en día están satisfechos?

En Lima hay aproximadamente 1,800 oficinas bancarias y en provincias unas 3,500 aproximadamente. Tenemos una cobertura en 52 provincias y 24 departamentos. Si hubiese alguna provincia en donde no patrullara una unidad de Águilas Negras, esos servicios se cubren con los propios recursos de la PNP. Es más, cuando hay un asalto a una agencia, no solo interviene Águilas Negras, sino también SUAT, etc.