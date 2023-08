A una hora del Cusco, en el valle sagrado de los Incas encontramos una historia muy incómoda para el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

En medio de este distrito llamado Yucay, en la provincia de Urubamba, muy cerca de áreas arqueológicas protegidas por el ministerio de Cultura, se erige una enorme edificación que no respeta los parámetros urbanísticos que manda la ley.

“Es de un congresista, dice que es (...) ajá, que hizo construir y más bien no funciona. Hay un señor que cuida”, dijo un vecino de la zona a Cuarto Poder.

El dueño de esta imponente vivienda de 484 m2, 4 pisos y una azotea semi techada es el cusqueño Soto Reyes. Cuentan que esta casa se convirtió en su lugar favorito, en su refugio, durante sus viajes a la ciudad imperial.

“Llegan grupos de Lima, hacen fiestas. Al año vienen dos veces, una vez, así vienen”, añadió el vecino.

El inmueble, ubicado en calle Garcilaso MZ M2 Lote 10, posee un jardín frontal cuyas plantas y flores parecen estar muy bien cuidadas semana tras semana. Actualmente la vivienda luce vacía, pero en verdad un lugareño que porta las llaves se encarga de cuidarla y ese martes 15 de agosto ingresó y dejó la puerta abierta.

“El dueño está en Lima”, dijo el vigilante al reportero. Confirmó que ese inmueble le pertenece a Soto.

Desde la calle se observa que el lado derecho del primer piso está completamente amoblado al gusto de su dueño. La peculiar construcción parece tener dos torres divididas por una escalera y en cada torre, cuatro departamentos con una privilegiada vista al valle sagrado de los Incas; sin embargo, aquí, dos de los cuatro pisos fueron construidos fuera de la ley.

Las irregularidades detrás de la construcción de la vivienda

Un documento oficial de la dirección desconcentrada de cultura en Cusco, al que accedió Cuarto Poder, confirma que la vivienda de Soto está fuera de la zona arqueológica, pero dentro de la zona monumental. Es decir, en un lugar rodeado de restos arqueológicos donde solo se permiten predios de dos pisos de altura.

En diálogo con el dominical, el exalcalde de Yucay, Leocadio Madera, indicó que para el municipio el inmueble rompía con la normativa. “Claro, eso es evidente, porque los parámetros de construcción están reglamentados de acuerdo con ley (...) hasta ahora son dos pisos de acuerdo con la ley”, acotó.

Añadió que el titular del Parlamento intentó “regularizar” y pagar arbitrios por un inmueble, ubicado en la zona monumental de Yucay, que no contaba con licencia de construcción.

“Hasta el momento que me retiré no encontré (licencia de construcción)”, enfatizó el exburgomaestre.

El último viernes, en una conferencia de prensa, Soto contó su propia versión de los hechos.

“En Yucay, señores, conforme han podido apreciar en las imágenes tengo una propiedad en una calle asfaltada con fierro y cemento, hay un montón de viviendas con el mismo nivel o mayor del que tengo”, dijo el legislador.

En su estrategia por evadir el fondo de la denuncia, utilizó una conversación ajena para distorsionar la versión del exalcalde de Yucay y hacer creer a todos que no había cometido ninguna irregularidad.

Cuarto Poder, al tanto de la historia, advirtió que Soto estaba diciendo medias verdades y que en el fondo no contaba con licencia de construcción puesto que la obra era irregular.

“El alcalde dice que no ha declarado a ningún medio de comunicación, sino ha declarado de dónde sacan la información de que no tengo licencia, de dónde han sacado esa información”, cuestionó Soto en la conferencia de prensa.

Pero ante nuestra insistencia, y con bastante incomodidad, Soto aceptó que ni siquiera sabe si su casa tiene licencia de construcción.

“A la municipalidad propiamente no vino, creo que me lo encontré por la calle y hablamos sobre el tema y me dijo que estaba en plan de regula…que tenía los documentos en regla que iba a, de alguna forma, dar solución”, dijo el exalcalde de Yucay.

Desde Pisac hasta Ollantaytambo, en todo el valle sagrado de los incas las construcciones están restringidas. En el caso de Soto, aunque lo niegue tres veces como judas, el tamaño de su vivienda atenta contra la ley. Pero parece que su antojo de hacer las cosas a su manera es parte de su sello personal.

