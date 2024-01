El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se refirió, está vez directamente, al pedido formulado por algunos sectores para que se lleven adelante cambios en el Gabinete y sobre el ya descartado cambio del jefe de la cartera de Economía, Alex Contreras.

Otárola descartó que se vayan a producir por ahora cambios en el equipo ministerial. " La confianza la tienen todos los ministros, incluido el ministro de Economía”, indicó a la prensa tras culminar el Consejo de Ministros.

En torno a la reunión que sostuvo la mandataria Dina Boluarte con los exministros de Economía Luis Carranza y José Arista, el pasado 4 de enero en medio de los rumores de la salida de Contreras, el jefe del Gabinete indicó que la presidenta de la República “está viendo los avances la ejecución presupuestal y convoca a diversos especialistas lo cual no tiene nada de malo” pues los escucha para que puedan ayudar en la toma de decisiones.

En esa línea recordó que están desarrollando todos los esfuerzos para la consolidación de las grandes políticas públicas que beneficien a los 33 millones de peruanos.

Añadió que los ministros están trabajando de manera normal. “Estamos ejerciendo nuestras funciones y siempre lo voy a decir, todos estamos en permanente evaluación”, acotó.

¿Quién manda en Palacio de Gobierno?

El congresista Carlos Anderson fue consultado por la actual coyuntura que enfrenta el país ante los anuncios a próximas movilizaciones, la economía y la presencia del Fenómeno del Niño que estaría próxima a desarrollarse. Ante esto, el legislador cuestionó el papel del primer ministro Alberto Otárola a quien recomendó dar un paso al costado.

El parlamentario afirmó que el premier Alberto Otárola es quien realmente manda en el Perú y que es un personaje que acaparó gran protagonismo el pasado 2023.

“Hemos tenido todo un año de un personaje, que no ha sido elegido por nadie, es un funcionario nombrado a dedo por la señora Dina Boluarte. De alguna forma, se ha erigido como el presidente del Perú. Él es el que manda, es el todopoderoso. A tal punto que la señora Boluarte no tiene como sacarlo”, dijo a RPP Noticias.

Al respecto, Otárola indicó que se encuentran bajo el liderazgo de la presidenta de la República, que no solo es quien toma las decisiones, si no que impulsa también la reformas políticas y públicas que requiere el país. “En mi calidad de presidente del Consejo de Ministros simplemente cumplo con lo que dice la Constitución, soy el portavoz del gobierno. Presento a la mandataria alternativas y ella es quien toma las decisiones, eso lo sabe no sólo quienes trabajan con la mandataria sino también todos los ministros y quiénes están haciendo gestión de gobierno”, refirió.

