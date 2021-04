El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, marco distancia hoy con las propuestas presentadas por su organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que –incluso– el que va a gobernar es él y no el exgobernador, Vladimir Cerrón.

“(¿El programa que presentó ante el JNE Perú Libre con una foto de Vladimir Cerrón, propone una transformación profunda de la sociedad peruana? Lo que es has leído es el ideario. Nosotros hemos trabajado un programa de Gobierno y más allá de lo que diga o deje de decir (Vladimir) Cerrón, el que va a gobernar soy yo, Pedro Castillo”, dijo en diálogo con Exitosa Radio.

“Me ratificó que el que va a gobernar soy yo y no Cerrón”, reiteró. Cabe precisar que en el JNE, el programa de gobierno de Perú Libre colgado (que se puede ver aquí) es el ideario y programa de Vladimir Cerrón.

En ese sentido, dijo “que se van a sentar con las empresas trasnacionales” dedicadas a la explotación minera.

“No se puede concebir que haya grandes brechas de desigualdades en nuestro pueblo y seamos un país primario explotador. La riqueza tiene que ser para los peruanos. Lo haremos para lograr la industrialización del país por lo que tenemos que revisar estos contratos y entendernos, yo sé que las empresas van a entender”, acotó.

Agregó que “para nada” se va a expropiar o nacionalizar la minería. “Nadie ha dicho eso y vamos hacer respetuosos de esta Constitución, hasta que el pueblo decida cambiarla. Si el pueblo dice que esta Constitución no se cambia, vamos hacer respetuosos, Lo que vamos hacerlo ver a la empresa, que la riqueza tiene que ser para los peruanos. Y tras agotar las conversaciones lo tenemos que nacionalizar los recursos estratégicos para distribuirla a todos los peruanos”.

En esa línea, dijo que uno de los recursos estratégicos que se nacionalizaría sería el gas de Camisea.

“Se tiene que entender que una cosa es nacionalización y otra la estatización, aquí el Estado no tiene por qué hacerlo suya. Es decir, que el gas de Camisea debería atender a su país de origen y no a otra. Luego de haber conversado con la empresa, si está dice que está de acuerdo con el planteamiento que el 70% de queda para el país y el 10% de la lleva, ya no hay necesidad de ir más allá”, mencionó.

Pedro Castillo dijo que no se va a repetir los resultados de la gestión de Vladimir Cerrón en Junín. Dijo –en esa línea– que se van a “llamar a todas las personas comprometidas por el país”. “Esta convocatoria va ser más allá de las organizaciones políticos a las organizaciones de base, a los encargados de fiscalización”.

-Desautoriza a tercera voces de Perú Libre-

Al ser consultado sobre las declaraciones de Zaira Arias respecto a un cierre del parlamento para dar pase a una Asamblea Constituyente, el candidato de Perú Libre dijo que “quedan desautorizados terceras voces”.

“Rechazamos algunas afirmaciones. Él único que puede hablar soy yo, porque necesitamos responsabilidad. El país necesita orden. Llamó a que no nos dejemos llamar por estigmatizaciones. Voy a estar donde están los problemas”, mencionó.