La agenda contempla materias como seguridad ciudadana, competitividad, justicia social y fortalecimiento de la democracia. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros presentan sus propuestas de agenda al inicio de cada periodo anual de sesiones, con los proyectos de ley que consideran necesario debatir y aprobar durante dicho periodo.

Asimismo, incluye 29 políticas de Estado, entre ellas el fortalecimiento del régimen democrático, la democratización de la vida política, la institucionalización del diálogo, la seguridad ciudadana y la política exterior para la paz y el desarrollo.

¿Qué implica esta aprobación?

De igual manera, mantiene la facultad del Poder Ejecutivo de presentar proyectos de ley con carácter de urgencia. Estas iniciativas tienen preferencia en el Congreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Finalmente, el tercer artículo señala que los temas de la agenda que queden pendientes de debate y aprobación podrán ser incorporados en la elaboración de la Agenda Legislativa del siguiente periodo anual de sesiones.

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