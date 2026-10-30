El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución legislativa que establece la Agenda Legislativa para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, documento que reúne los principales temas y proyectos de ley que tendrán prioridad en el debate parlamentario.

De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros presentan sus propuestas de agenda al inicio de cada periodo anual de sesiones, con los proyectos de ley que consideran necesario debatir y aprobar durante dicho periodo.

LEA TAMBIÉN: Cámara de Diputados aprueban dictamen contra el uso indebido de uniformes de enfermería

La agenda contempla cuatro objetivos: democracia y Estado de derecho; equidad y justicia social; competitividad en el país; y un Estado eficiente, transparente y descentralizado.

Asimismo, incluye 29 políticas de Estado, entre ellas el fortalecimiento del régimen democrático, la democratización de la vida política, la institucionalización del diálogo, la seguridad ciudadana y la política exterior para la paz y el desarrollo.

¿Qué implica esta aprobación?

El segundo artículo precisa que la aprobación de la agenda no restringe el derecho constitucional de iniciativa legislativa ni impide que se dictaminen y debatan proyectos que no estén incluidos en el documento.

De igual manera, mantiene la facultad del Poder Ejecutivo de presentar proyectos de ley con carácter de urgencia. Estas iniciativas tienen preferencia en el Congreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Finalmente, el tercer artículo señala que los temas de la agenda que queden pendientes de debate y aprobación podrán ser incorporados en la elaboración de la Agenda Legislativa del siguiente periodo anual de sesiones.