Cámara de Diputados aprueban dictamen contra el uso indebido de uniformes de enfermería. Foto: Adarsh Mp/Pexels
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Redacción Gestión
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, con la finalidad de proteger la identidad profesional y brindar mayor seguridad a los pacientes.

La iniciativa, aprobada con 188 votos a favor y una abstención, modifica la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera(o).

Durante su sustentación,

Por su parte,

“¿Qué seguridad puede tener una familia si no sabe si la persona que atiende a uno de sus seres queridos es realmente un profesional de salud?”, indicó la parlamentaria.

Asimismo, se estableció que la prohibición del uso de uniformes y distintivos de enfermería no comprende a los estudiantes de esta carrera durante el desarrollo de sus prácticas preprofesionales, conforme a la normativa vigente.

El dictamen también reconoce la función integral especializada de enfermería mediante una segunda especialidad profesional reconocida y registrada. Este ejercicio deberá mantenerse dentro de las competencias legales de los enfermeros y no afectar las atribuciones de otros profesionales de la salud.

La propuesta establece que el Poder Ejecutivo deberá adecuar el reglamento de la Ley 27669 en un plazo máximo de 90 días calendario, contados desde la entrada en vigor de la norma. Esta adecuación deberá recoger los cambios sobre el ejercicio profesional, la especialización y el uso de uniformes y distintivos de enfermería.

La propuesta busca proteger la identidad profesional y dar seguridad a los pacientes. La prohibición exceptúa a los estudiantes durante sus prácticas preprofesionales. (Foto: GEC)
La propuesta busca proteger la identidad profesional y dar seguridad a los pacientes. La prohibición exceptúa a los estudiantes durante sus prácticas preprofesionales. (Foto: GEC)

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