Un grupo de aproximadamente 250 afiliados al partido político Somos Perú firmaron un documento en el cual aseguran que presentarán su renuncia a la agrupación en protesta contra la dirigencia encabezada por Patricia Li Sotelo, a quien acusan de haber iniciado un proceso de “degradación moral”.

El documento, titulado “Renuncia colectiva de afiliados al partido democrático Somos Perú” fue difundido por Nora Bonifaz, hija del fallecido Alberto Andrade, y asegura que la agrupación política se ha alejado de los principios y la trayectoria del exalcalde de Lima.

“Desde la asunción de Patricia Li Sotelo como presidenta del partido, éste ha iniciado un irreversible proceso de degradación moral, de desconocimiento de sus principios fundamentales y de olvido de la trayectoria pública de su máximo líder, Alberto Andrade Carmona”, se lee en el documento.

Afiliados de Somos Perú presentarán su renuncia en protesta contra Patricia Li.

Quienes firman la carta aseguran que la falta de una respuesta por parte de la dirigencia ante su “ultimátum” en el cual pidieron la renuncia de Li y de los candidatos Daniel Salaverry y Martín Vizcarra a la presidencia y al Congreso respectivamente, demuestra que “la corrupción se ha apoderado de Somos Perú”.

“Por tales consideraciones, hemos tomado la difícil y dolorosa decisión de presentar nuestra renuncia colectiva al partido democrático Somos Perú”, concluyen.

Pese a esto, los más de 250 suscriptores aseguran que no renuncian a los principios del partido ni de su fundador, por lo que indican que seguirán haciendo actividad política.

Daniel Salaverry responde

Ante la difusión de esta carta, el candidato a la presidencia de Somos Perú, Daniel Salaverry, aseguró que tanto él como Martín Vizcarra cuentan con el respaldo de la militancia del partido político y señaló que Juan Carlos Zurek y el resto de personas no son militantes.

“El señor Zurek no pisa el partido hace dos años, por lo que tengo entendido. Soy militante desde octubre y hasta ahora no lo conozco, no lo he visto en los locales partidarios ni en los locales de campaña. A raíz del fracaso que tuvo en las elecciones municipales nunca más apareció otra vez en el partido”, dijo a Canal N.

“Las otras personas no son militantes del partido. Podrán haber sido fundadores en su momento, pero el Partido Democrático Somos Perú no es patrimonio de una familia ni de un apellido, se debe a sus militantes y los militantes respaldan las candidaturas de Somos Perú”, añadió.