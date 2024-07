Continúa el conflicto verbal entre los integrantes del Poder Ejecutivo y el contralor Nelson Shack, luego de que este último advirtiera que su institución, tras hacer una revisión de las declaraciones juradas que presentó la presidenta Dina Boluarte, halló un presunto desbalance patrimonial en sus cuentas.

En conferencia de prensa, Shack negó que su institución haya filtrado información reservada sobre las cuentas de Boluarte. En ese sentido, sostuvo que solo respondió ante una pregunta “con la verdad”.

“La presidenta está en el plazo para que realice los descargos y brinde información adicional sobre el presunto desbalance patrimonial (en sus cuentas). Luego de eso, ya se cerrará ese informe y ya dependerá de la nueva autoridad, del nuevo contralor, si lo derivará al Ministerio Público”, enfatizó.

Al respecto, el premier Gustavo Adrianzén se mostró confiado en que al final del proceso no existe ningún desbalance en las cuentas de la mandataria.

En ese sentido, volvió a cuestionar al contralor por hablar con “tanta ligereza” sobre un expediente que debe ser reservado.

“Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse, el desbalance (patrimonial) que podría producirse no existe”, enfatizó en conferencia de prensa.

El titular de la PCM recordó que cuando un funcionario tiene una cuenta bancaria con un saldo mínimo no está en la obligación de reportarlo; no obstante, dijo que Boluarte enviará a la Contraloría la información de dos cuentas que no había declarado, que tendrían un saldo de S/ 1.40 y S/ 1.14, respectivamente.

“Este presunto desbalance con toda seguridad se aclara cuando se tiene en cuenta que no se ha considerado los recursos que la presidenta obtuvo cuando cesó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esos montos han ingresado a sus cuentas, no se ha tomado en cuenta los intereses generados por sus cuentas por depósitos. Hay un pequeño error de orden material en que no se consignó adecuadamente el número de cuenta, pero si se revisa los saldos son absolutamente los mismos”, acotó.

Para Adrianzén, “nadie con dos dedos de frente que pretenda ocultar dinero mal habido lo va a bancarizar o pretender ocultar cuentas”, por lo que volvió a desestimar la denuncia de Shack.

“Cómo es posible o como podemos entender que en la semana la presidenta presenta un nuevo candidato para el cargo de contralor y por maravilla se activa estos expedientes. Es insólito o preocupante. Confiamos que las nuevas autoridades han de corregir este despropósito”, aseveró.

No buscamos debilitar al órgano de control

En otro momento, Adrianzén reiteró que el Ejecutivo está comprometido formalmente y de manera decidida en la lucha contra la corrupción.

“Son testigos ustedes que desde que se inició el gobierno de Dina Boluarte no hay ningún miembro del Gabinete Ministerial que tenga ni siquiera una carpeta fiscal por razones de corrupción, y en ese estado pretendemos mantenernos”, acotó.

En ese sentido, dijo que resulta inaceptable que se pudiera deslizar la idea que nosotros queremos debilitar al órgano de control, tal como aseveró Shack.

“Nosotros, por el contrario, estamos absolutamente interesados en que el órgano de control continúe actuando de una manera mas eficiente, cada vez”, aseguró.

Más temprano, Shack insistió nuevamente en que el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que buscar recortar el porcentaje de 2% a 0,5% que percibe la Contraloría de los presupuestos de las obras que fiscaliza, “le corta las manos a su institución” para poder hacer su labor a partir del próximo año.

