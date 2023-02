El Pleno del Congreso debate en este momento el nuevo texto sustitutorio de la comisión de Constitución para adelantar las elecciones generales en medio de la convulsión social en Lima y el interior del país.

De acuerdo al documento, las elecciones generales serán “complementarias” y se realizarán en diciembre del 2023. En caso de una eventual segunda vuelta, el proceso sería realizado entre enero y febrero del 2024.

El mandato de Boluarte y los legisladores concluirán en abril del 2024 y las nuevas autoridades asumirán funciones en mayo del mismo año.

Las posturas de las bancadas

Ante esta nueva propuesta planteada por la comisión de Constitución, las posturas de las bancadas en el Congreso no se hicieron esperar.

Somos Perú

Durante su intervención en el Pleno, el vocero de Somos Perú, José Jerí, recordó que la postura de su grupo es “que todos debemos irnos en este mismo año”. Si bien dijo que la propuesta planteada por el titular de la comisión (Hernando Guerra García) no es la mejor , recalcó que busca “un consenso mínimo” y debería ser aprobada.

“El presidente de la comisión de Constitución ha hecho su esfuerzo en buscar y conocer los mínimos (planteamientos) de cada bancada, pero no podemos ser intransigentes o cerrarnos a algunas posturas. Quiero ser optimista y pensar de que hoy día tendremos una salida”, remarcó.

En ese sentido, señaló que el chantaje que emplea un sector de los manifestantes no se debe reflejar en el Parlamento. “Eso se traduce cuando no se quiere ceder. No podemos ceder ante los chantajes políticos (...) será la historia que nos juzgue por nuestras votaciones, aciertos y errores”, dijo.

Por su parte, José Pazo anunció que la posición de su bancada es apoyar esta iniciativa consensuada por las diversas bancadas. “El día de hoy el pueblo espera una respuesta coherente, sabia e inteligente de parte del Congreso. Hay que ser coherente a lo largo de tiempo y apostamos por el adelanto de elecciones (...) aquí tiene que primar el respeto y las posiciones ponderadas”, sostuvo.

Cambio Democrático-Juntos por el Perú

El portavoz de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Edgard Reymundo, adelantó que su grupo parlamentario votará en contra de la nueva propuesta al señalar que no avalarán la continuidad de la presidenta Dina Boluarte ni tampoco la “reelección asolapada” de los parlamentarios, tal como establece la norma.

En ese sentido, exigió la renuncia de la mandataria y que en el texto se incluya ir a un referéndum constituyente.

En la misma línea, Ruth Luque dijo “que es indigno que Boluarte continúe en el poder hasta el año 2024, tal como propone el nuevo texto sustitutorio. Demandó al presidente del Congreso, José Williams, que someta a votación la moción de vacancia que pesan contra la presidenta.

La congresista consideró que el adelanto de elecciones no es ninguna salida a la crisis y recordó que la población que sale a marchar a las calles exige la renuncia de Boluarte y la instalación de una Asamblea Constituyente.

Perú Libre

En la misma línea que Cambio Democrático-Juntos por el Perú, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, anunció que su agrupación votará en contra de la nueva propuesta de la comisión de Constitución. A su juicio, respaldar el texto sería apoyar la continuidad de Boluarte y desconocer las más de 50 muertes que, hasta ahora, han ocasionado las protestas en Lima y al interior del país.

El legislador recordó que Perú Libre presentó en diciembre pasado un proyecto de ley para realizar elecciones generales en cuatro meses e ir un referéndum para consultar la instalación de una Asamblea Constituyente; sin embargo, cuestionó que no haya sido tomado en cuenta por Guerra García.

A juicio de Cruz, es ante esta situación, y de un vacío de justicia, que el pueblo peruano se ha levantado pidiendo un nuevo pacto social

“Le tienen miedo a la Asamblea Constituyente, porque se haría un nuevo modelo del país más humano”, insistió.

Bloque Magisterial

El congresista del Bloque Magisterial, Elías Vara, calificó de burla el nuevo texto sustitutorio del adelanto de elecciones, por lo que dio a entender que su grupo no lo respaldará. El legislador insistió en que el Congreso y Boluarte debe irse este año y no esperar hasta el 2024.

Insistió nuevamente en que se debería ir a un referéndum para que la población decida si está o no de acuerdo con la actual Carta Magna, para realizar los cambios respectivos.

En tanto, Jorge Marticorena dijo sentirse decepcionado porque esperaba que la nueva propuesta recoja el principal pedido del pueblo: la consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente.

LEA TAMBIÉN: Comité político de Acción Popular deslinda propuesta de su bancada para que elecciones sean en 2024

Renovación Popular

No solo en la izquierda se mostraron en contra de la nueva propuesta. El vocero de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, recalcó que su grupo parlamentario votará en contra del texto sustitutorio al señalar que va en contra de la Constitución.

En ese sentido, remarcó que si Boluarte no se siente capaz de gobernar que dé un paso al costado.