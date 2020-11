El último martes, el legislador de Acción Popular y extitular del Parlamento, Manuel Merino, juró en el cargo de presidente de la República en reemplazo de Martín Vizcarra, quien fue vacado por el Pleno del Congreso a raíz del caso Obrainsa.

Merino, en su primer discurso a la nación, aseguró que ratificará la fecha de las elecciones generales (11 de abril del 2021), en la que participará su propio partido.

Al respecto, el excongresista Víctor García Belaunde consideró que lo más conveniente en este momento es retirar la plancha presidencial de Acción Popular para que no participe en las elecciones del 2021.

“Esto es algo de experiencia que tiene el partido en la transición del 2001, por lo tanto, me parece que Acción Popular debería evaluar la posibilidad de retirar su plancha presidencial para no participar en este proceso electoral, para darle absoluta libertad y auspiciar y promover la transparencia del Gobierno que preside un miembro del partido”, señaló al ser consultado por la prensa.

García Belaunde indicó que esta situación es muy similar a lo ocurrido con Valentín Paniagua, quien luego de asumir el gobierno de transición en el año 2000 pidió a su partido que no presentara una candidatura presidencial en los comicios del 2001.

“Lo que puedo decir es que Paniagua pidió en el año 2001 que Acción Popular no presente una plancha presidencial y no la presentamos. Solo se presentó lista parlamentaria, creo que se debería hacer exactamente lo mismo”, añadió.

¿Qué dicen los precandidatos?

Acción Popular es el partido con más precandidatos presidenciales que participarán en las elecciones internas de cara a los comicios del 2021; sin embargo, tres los cuatro militantes adelantaron que evalúan renunciar a sus aspiraciones tras la juramentación de Manuel Merino.

“Hoy en día hay que ver qué es lo mejor para ayudar a generar la unidad y estabilidad en el país. Si para eso Acción Popular, que hoy en día está a cargo del gobierno de transición, tiene que dejar de presentar candidatos a la presidencia, indudablemente que sí (lo haremos). El bienestar del país está por encima de cualquier interés personal. Es una alternativa bastante viable la de renunciar a mi precandidatura”, señaló a Gestión el precandidato Edmundo del Águila.

Por su parte, Yonhy Lescano también indicó que evalúa renunciar a su precandidatura, al alegar que las aspiraciones que pueda tener su partido el 2021 se han complicado tras la aprobación de la vacancia de Martín Vizcarra.

“Es decisión personal de cada precandidato. Estoy evaluando la situación que se ha presentado por la vacancia, no por lo que dice García Belaunde. Estoy en evaluación, porque no vamos a ser cómplices de actos de esta naturaleza. Aquí el asunto es que los congresistas de mi partido han vulnerado los principios democráticos tras aprobar la vacancia. Es una pasivo que se está cargando contra nosotros. Uno tiene que ser coherente y ver si en esas condiciones es prudente entrar en la arena política”, agregó a Gestión.

En la misma línea, Luis Enrique Gálvez, consideró que este tema debe ser evaluado por el Comité Político del partido y luego por el plenario.

“No se trata que uno u otro de los precandidatos desistamos de la precandidatura, sino que el partido tome la decisión si se va a participar o no con fórmula presidencial en estas elecciones de abril (…) no, no era un escenario que estuviésemos buscando en Acción Popular. No se pensaba que se llegaría a este extremo de la vacancia. Por lo tanto, esta acción producida, teniendo a Manuel Merino como nuevo presidente, en este Gobierno de transición, va a ser algo que tenemos que evaluarlo ya sobre la marcha”, señaló a la revista Caretas.

Edmundo del Águila dijo que se debe pensar antes en el bienestar del país que cualquier interés personal. (GEC)

Acción Popular y sus chances

Tanto el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, como Yonhy Lescano coincidieron en señalar que su partido tiene pocas chances de tener un éxito en las elecciones del 2021, debido a las acciones impulsadas por la actual bancada congresal, entre ellas, la vacancia de Vizcarra.

“De cara a los comicios del 2021, con plancha presidencial o sin ella, los actuales congresistas le han puesto una mochila bien pasada a nuestros futuros candidatos. Me solidarizo con aquellos que resulten representantes del partido, tanto al congreso como a la presidencia (…) si Acción Popular participa en los comicios o no, es indiferente en este momento, porque nuestros candidatos prácticamente irían al suicidio”, dijo Guevara a este diario.

El actual gobernador regional de Cajamarca dijo sentir preocupación y frustración por esta situación, debido a que se estaría tirando por la borda todo el esfuerzo que se hizo en los últimos años.

“Ahí los grandes responsables son los 18 congresistas que votaron a favor de la vacancia de Vizcarra. Ellos, en su momento, tendrán que responder”, advirtió.

En tanto, Lescano acusó a los actuales congresistas de la lampa de hacer daño a sus propio partido.

“La situación es difícil, porque no se ha actuado con principios democráticos, pero eso es culpa de estos señores del Congreso. Nos están haciendo daño, nos restan posibilidades para el 2021. Quién va a querer dar votos a Acción Popular si tiene a ese gobierno ilegitimo. Ellos (los congresistas) no han pensado en el partido, solo en ellos. Nos han hecho un tremendo daño”, recalcó.

Sin embargo, Del Águila consideró que las aspiraciones del partido dependerán del buen gobierno que realice Merino.

“Es una situación bastante complicada, pero también es una gran oportunidad. Porque si Merino hace una buena gestión y un buen proceso de transición, será favorable también para el partido (…) puede ser una complicación, como una gran oportunidad, todo dependerá del proceso de transición”, acotó.

Mesías Guevara señaló que los candidatos de Acción Popular tendrán que cargar una enorme mochila que les dejaron los actuales congresistas

Dependerá del candidato

Consultado por Gestión, el director de Vox Populi, Luis Benavente, consideró que aún es muy prematuro señalar que Acción Popular no tiene chances para los comicios del 2021, al recordar que las elecciones, generalmente, se definen el último mes.

“Las encuestas están registrando un ambiente en el que todavía no hay campaña electoral clara, y las campañas se hacen para ganar votos. Entonces, están mostrando un ambiente en donde no hay candidaturas oficiales. Raúl Diez Canseco hasta hace poco figuraba en las encuestas, ahora ya no. Estamos todavía en un escenario preelectoral, donde el partidor no está configurado. El voto se decide a última hora, el 50% o más de peruanos deciden su voto el último mes. A cinco meses es prematuro tomar como referencia el resultado de unas encuestas tan anticipadas”, acotó.

Respecto a si la vacancia u otros actos realizados por la bancada acciopopulista le pasarán factura al candidato presidencial de la lampa en la campaña, Benavente dijo que estos temas sí serán un factor importante, pero aún no se sabe si serán determinantes o no.

“Acción Popular y APP son los que más protagonismo han tenido en la vacancia, así que el ciudadano puede castigarlos electoralmente. Es algo que puede darse, pero eso dependerá mucho de la actuación del candidato presidencial y parlamentarios (…) va a ser un factor, pero el nivel de ese impacto es algo que aún no lo podemos saber. La política electoral en el Perú no es estable. Hay muchos que quisieran ver a Acción Popular fuera de competencia, pero aún hay que ser cautos”, apuntó.