Acción Popular (AP), uno de los partidos con mayor tradición vuelve a demostrar sus fisuras luego que Alan Kessel, se presentara como secretario general de dicha agrupación, en una conferencia de prensa junto a otros líderes políticos para pedir al presidente Francisco Sagasti que solicite una auditoría a la Organización Estados Americanos (OEA) sobre la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Mesías Guevara, presidente de AP, negó que Kessel sea secretario general de su agrupación y afirmó que su presencia en el evento fue a título personal y no partidario.

“Dentro del partido Acción Popular hay una facción que resiste a lo que es la tradición democrática del partido. El señor Alan Kessel no es secretario, es un militante, pero no representa el sentido del partido. [Su posición] no representa ni al Comité Político ni al partido de Acción Popular”, precisó.

Como se recuerda, la conferencia de prensa contó con la participación de Lourdes Flores, integrante del equipo técnico de FP, Jorge del Castillo, expremier aprista, Daniel Córdova, jefe del plan de Gobierno de Alianza para el Progreso (APP) y los congresistas electos Gladys Echaíz (APP), Adriana Tudela (AP) y Jorge Montoya (Renovación Popular).

En esa línea, Carlos Zeballos congresista electo por Acción Popular señaló que las declaraciones de Kessel son opiniones a título personal. Ratificó también que su futura bancada respetará el Estado de Derecho y lo que decidan los órganos electorales.

“En esta conferencia de prensa hemos visto que estuvo presente uno de los correligionarios, Alan Kessel, quien estuvo encargado del comité político como secretario solo para esa oportunidad, él ahora se ha presentado a título personal porque nosotros desconocemos, sobre todo como bancada electa estamos tomando algunos acuerdos y uno de ellos, es de respetar el Estado de Derecho, la democracia y esperar los resultados del Jurado Nacional de Elecciones y la proclamación correspondiente”, afirmó en Exitosa.

Apoyan a Kessel

Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista y una de las figuras más representativas del partido de la lampa, respaldó la posición de su correligionario Alan Kessel cuestionada por Mesías Guevara y Carlos Zeballos.

“Todos estamos hablando a título personal porque el partido no se ha reunido para tomar una decisión sobre una auditoría a la OEA. Sin embargo, la opinión del señor Kessel es muy importante y su opinión vale tanto como la opinión del señor Guevara y el señor Zeballos. Mi opinión es más cercana a la de Kessel que la de Guevara. Una auditoría no hace daño a nadie y ayudaría a legitimar los resultados electorales. La verdad electoral no se puede imponer a través de una posición autoritaria”, dijo.

Agregó que todos los dirigentes de Acción Popular tienen funciones encargadas, debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no les ha dado las facilidades para hacer elecciones y designar a una nueva directiva.

Ricardo Burga, legislador de Acción Popular, sostuvo que a pesar de que Kessel no tiene un cargo dirigencial, representa a una facción del partido y acusó al presidente de AP de estar “desesperado” para que Pedro Castillo sea proclamado como nuevo mandatario.

“Lo que pasa es que el señor Mesías Guevara es parte del vizcarrismo y ha defendido a Martín Vizcarra, ahora defiende a Francisco Sagasti y no me extraña que ahora esté desesperado que se proclame a Pedro Castillo. Cuando más mecanismos aseguren la transparencia de los resultados electorales se deben recurrir a ellos porque eso legitimará al próximo presidente. No se trata de meter un presidente al caballazo”, enfatizó.