El abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció que presentará una denuncia penal por conspiración contra la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Según la defensa legal del exjefe de Estado indicó que esta medida se debería a que la actual mandataria habría concertado con el Congreso para vacar a Castillo Terrones.

“En estos días se va a presentar una denuncia penal por conspiración contra ellos porque, lamentablemente, un grupo de congresistas ya venían desde hace mucho tiempo conspirando contra el presidente”, declaró en Radio Exitosa.

Incluso, indicó que Boluarte se habría reunido con legisladores fujimoristas, sin embargo luego dijo que no le consta ello. “Me informaron, no me consta, que la señora Dina Boluarte se ha reunido con un grupo de congresistas fujimoristas en Huaral, (...) entonces ha habido una conspiración”, agregó.

Luego, se refirió a Bolaurte como la representante de Keiko Fujimori, y refutó que Castillo sea el responsable de los decesos durante las protestas que arrancaron en diciembre pasado.

En esa línea, precisó que, en base a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no se ha encontrado responsabilidad del expresidente dentro de las muertes suscitadas entre diciembre y enero último.

