El último fin de semana el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso la defensa de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Dicho recurso busca que los magistrados Luz Inés Tello y Aldo Vásquez no participen de los procesos disciplinarios en su contra por razones “de imparcialidad, y decoro”.

Al respecto, el abogado de Benavides, Aníbal Quiroga, informó que el proceso será rápido y que podría haber un fallo, en primera instancia, en aproximadamente 30 días; sin embargo, precisó que la JNJ podría apelar la decisión ante una segunda instancia.

“Si se le da la razón a la fiscal de la Nación, se concluye el proceso y habría que excluir a estos dos jueces de la JNJ de los casos en los que juzgan a la doctora (Patricia) Benavides”, dijo a RPP.

En caso el Poder Judicial decida finalmente rechazar su propuesta, Quiroga adelantó que acudirán hasta el Tribunal Constitucional (TC).

“Y, si no nos dan la razón, tenemos el paso de ir al TC para que ahí se zanje, de manera definitiva, hasta dónde van los alcances de los poderes de la JNJ, si efectivamente es legal o no que la doctora (Inés) Tello esté ahí a pesar de su edad y si el doctor (Aldo) Vásquez ha incurrido o no en actos de adelanto de opinión”, añadió.

En la acción de amparo se cuestiona la presencia de Tello al recordar que ya no tendría condición de miembro titular de la institución al haber superado la edad límite que estipula la Ley Orgánica de la JNJ (75 años).

“No tiene que ver con sus cualidades profesionales ni personales sino con una condición objetiva: ha superado la edad que la ley señala y, como todo funcionario público en la administración, tiene que dejar el cargo. Mantenerse en el cargo, con una interpretación que la JNJ se ha auto dado, está extendiendo la ley de manera impropia porque a la JNJ no le corresponde modificar la ley”, resaltó.

En paralelo, el TC tiene en agenda una demanda competencia que presentó la Fiscalía de la Nación en contra de la JNJ.

