Vanessa Alfaro, quien ejercía la defensa de Daniel Urresti, congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, en el caso Hugo Bustíos, renunció a seguir llevando del proceso tras la denuncia difundida el último domingo del presunto intento de compra de un testigo.

“Como abogada defensora vi de manera pública las imágenes propaladas por un medio de comunicación en el cual aparecen dos testigos ofrecidos por esta defensa, un pedido que fue realzado hace dos sesiones ante este colegido, donde han sido grabados junto un testigo de cargo propuesto por la fiscalía”, indicó en la audiencia virtual de este martes.

“Renuncio a la continuación de la defensa en el presente juicio oral pues mi interés reputacional como abogada y como san maquina está por encima de todo y este superpone los intereses íntimos que demanda esta defensa”, agregó.

El dominical ‘Cuarto Poder’ reveló el testimonio de Jesús Gálvez, una de las personas clave en el juicio que se sigue contra el congresista y candidato presidencial del partido Podemos Perú, Daniel Urresti, quien señaló que le habían ofrecido 5 mil dólares y una operación de la vista a cambio de que no testifique en contra de Urresti.

Al respecto, el congresista indicó que los motivos de renuncia de Alfaro están sustentados en que las conversaciones difundidas la mencionan como si fuera parte del ofrecimiento.

“Los motivos que renuncia mi abogada tienen base porque la han mencionado como si hubiese participado en la compra de testigos o algo por el estilo, como si hubiese habido un mediador en algo que no participamos ni mi abogada ni yo”, refirió.

Destacó que será “muy difícil” que un abogado conozca su caso a profundidad y que se trata de una campaña en su contra.

“Va a ser muy difícil encontrar a un abogado o abogados que puedan, en el tiempo que queda, conocer a profundidad el caso [...] Esto es una campaña en mi contra que lo único que ha logrado es dejarme en indefensión, liderada por poderes económicos que han logrado, presionando a mi abogada, que se vea obligada a renunciar”, manifestó.













