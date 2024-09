El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, lamentó que el gobierno de turno o anteriores derrochen recursos en empresas públicas “que no funcionan”, mas no en sectores importantes que beneficiarían a la ciudadanía.

“Soy un convencido de que el Estado tiene recursos, pero los derrocha, inyecta miles de millones en empresas quebradas y no en salud, educación, seguridad y justicia, eso es preocupante. Las empresas públicas que no funcionan deben ser liquidadas y esos recursos que se dejen de derrochar, redirigirse”, dijo al inaugurar el “II Congreso Internacional de Inteligencia Artificial del Sistema de Justicia”.

Consejo de Estado

En otro momento, Arévalo Vela -ante el anuncio del Ejecutivo de una próxima sesión de Consejo de Estado- instó a que en esa reunión donde participarán las más altas autoridades del país, se formulen medidas concretas para combatir a la criminalidad, y no “declaraciones retóricas, que no valdrían la pena”.

“Si se convoca a Consejo de Estado para tomar decisiones respecto de la criminalidad, estoy de acuerdo, pero que sean decisiones concretas y firmes, que no sean declaraciones retóricas. Si se va a combatir a la criminalidad como debe ser, cosas concretas; pero declaraciones retoricas o genéricas, liricas, no valdrían la pena y no tendría sentido”, afirmó.

Al participar en el congreso de la IA del Sistema de Justicia, el titular del PJ contó que están reforzando el camino de la integración de la Inteligencia Artificial en la administración de justicia, “poniendo la tecnología más avanzada a favor del servicio de justicia. El Poder Judicial está acorde a esta tecnología trayendo ponentes de distintos países para que nos cuenten sus experiencias en sus países”.

El juez supremo, asimismo, recalcó que el Poder Judicial está comprometido en implementar unidades de flagrancia, en las que el sistema de justicia condena en breve plazo a delincuentes, por lo que reiteró a los otros operadores compromiso con esta iniciativa.

“Hemos sentado el camino para que el Estado peruano se preocupe por crear unidades de flagrancia, corresponderá al gobierno dar los recursos a estas unidades que son un éxito”, recalcó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.