El ministro del Interior, César Astudillo, reconoció que las avionetas cargadas de drogas —como cocaína— que surcan el cielo peruano son abordadas con políticas que no han dejado resultados positivos.

“Sabemos perfectamente que las avionetas del VRAEM están preñadas de cocaína y que quienes la tripulan y pilotan son criminales. El plan de vigilancia no funciona. Hacerlos aterrizar no funciona”, precisó a la prensa.

Al ser consultado si ello implica que se derribarán a las avionetas que atraviesen las zonas marcadas por el narcotráfico —similar a las narcolanchas interceptadas por Estados Unidos en el Caribe y Pacífico—, mencionó que “por ahora no”.

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“Por ahora no. Tiene que tener un delito interno, que es la carga de cocaína (para ser interceptado). No puede ser una avioneta cualquiera, para eso hay inteligencia que sabe cuándo está cargada”, añadió.

El ministro Astudillo enfatizó que si algún actor civil o político está en contra de derribar a aeronaves identificadas como traficantes de drogas, “puede presentar alternativas”.

En tanto, Robert Mackintorf, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, sostuvo que ahora luchamos contra el narcoterrorismo y ya no solo contra el narcotráfico.

Sobre las intervenciones aéreas letales, sostuvo que es “un área difícil”, mas garantizó “seguir en contacto con nuestros socios peruanos para discutirlo”.