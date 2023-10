Luego que la presidenta Dina Boluarte anunció que el avión presidencial será enviado este viernes hasta Tel Aviv para recoger a los peruanos que aún se encuentran en Israel tras el ataque de Hamás, el Ejecutivo - a través del primer ministro Alberto Otárola- afirmó que se viene realizando el empadronamiento de connacionales varados y explicó cuál será el recorrido que realizaría la aeronave.

El jefe del Gabinete informó que había una lista inicial de 250 peruanos que estaban circunstancialmente en la zona de conflicto en condición de turistas. Agregó que, de ellos, aproximadamente 130 se trasladaron a Jordania, Omán e incluso a Madrid (España), por lo que están recibiendo ayuda de los servicios consulares para conseguir vuelos.

Otárola agregó que hay todavía un grupo de ciudadanos empadronados que permanece en la ciudad de Tel Aviv y que ellos serán asistidos para su retorno mediante el avión presidencial. Señaló que son 60 a 70 connacionales los que han realizado dicha solicitud.

Al ser consultado sobre la ruta que hará el avión presidencial para el retorno de los peruanos varados en Israel, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros precisó que se ha dispuesto que el avión presidencial salga de Roma a Tel Aviv este viernes 13 para recoger a los turistas peruanos, a fin de ponerlos de regreso a buen recaudo en la capital italiana y luego traerlos hacia el Perú .

¿Qué peruanos varados en Israel serán priorizados en el vuelo de retorno?

El primer ministro explicó que el padrón de turistas peruanos se está terminando de cerrar y la prioridad para el traslado la tendrán las personas vulnerables y los niños . “No vamos a escatimar esfuerzos para que hasta el último ciudadano que necesite esta asistencia técnica sea repatriado a nuestro país”, señaló.

“Seguramente hay errores, seguramente ha habido una falta de capacidad logística de nuestra Embajada [en Israel] porque se ha visto abrumada por las solicitudes de nuestros connacionales, pero todos van a estar a salvo. Ya existe un número cerrado de compatriotas que van a regresar y lo más importante es juntarlos con sus familias aquí en el Perú”, añadió.

¿Aeronave es óptima para vuelo de retorno de peruanos?

En declaraciones a Canal N, el expiloto del avión presidencial, el gral. FAP (R) Julio Valdez Pomareda, sostuvo que esta aeronave “no es la más óptima” para el traslado de los connacionales varados en Israel.

“Quiero hacer una precisión, todo avión al que un presidente sube se convierte en ‘avión presidencial’ [sea modelo Hércules, Antonov, etc] no hay un avión presidencial [...} [Esta aeronave] Tiene autonomía para hacer vuelo desde Roma, pero no tiene autonomía para hacer los vuelos que necesitamos para alcance estratégico “, explicó.

Valdez añadió que este avión tiene la capacidad para 55 pasajeros donde 7 tripulantes van en la cabina presidencial y 48 ocupan los asientos normales. “Si el avión tuviera que salir de Lima tendría que hacer 6 escalas técnicas para llegar a Tel Aviv, y de regreso lo mismo. No tenemos un avión de alcance estratégico, necesitamos una aeronave que nos conecte con el mundo y hacer puentes aéreos”, añadió.