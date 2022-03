Ocho países de América Latina -Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y República Dominicana- acordaron coordinar sus políticas de seguridad para combatir conjuntamente al crimen organizado.

Los ministros y viceministros de estos ocho países firmaron hoy en Bruselas la Declaración de la creación del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi), cuyo nacimiento ha apoyado la Unión Europea (UE).

“Nos comprometemos a fomentar, siempre que sea posible, una articulación estrecha de nuestras actuaciones, estrategias nacionales y políticas públicas de lucha contra el crimen transnacional organizado”, recoge el texto.

Los ministros encargados de los asuntos de Seguridad de los ocho países, “conscientes de la necesidad de definir prioridades conjuntas” y “determinados a aportar respuestas concretas y efectivas a las problemáticas del crimen transnacional organizado” pactarán sus políticas, “inspirados” en las reuniones que los responsables de Interior de la UE celebran periódicamente.

Es imperioso que la unificación surja como el eje central de cualquiera de estas discusiones, porque combatir el delito complejo solo, no se puede. Es como jugar al ajedrez y jugar solo con la dama. En tres o cuatro movimientos te la comen”, dijo el ministro de Seguridad Pública de Argentina, Contador Aníbal Domingo Fernández, cuyo país ostentará la primera presidencia de Clasi.

Como ejemplo, dijo, “basta con saber que una tonelada de ‘fariña’ en China vale US$ 50 y una tonelada de anfetaminas en Estados Unidos vale US$ 1,000. Son un montón de veces para corromper y eso no se puede permitir”.

Los representantes de los ocho países latinoamericanos se reunirán mañana con los ministros de Interior de la UE, que colaborará con esta asociación durante su primera fase de asentamiento, explicaron fuentes conocedoras del proyecto.

“La firma de hoy es un gran e importante hito”, aseguró la directora de América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene.

Los ochos países crearán a partir de hoy un programa de trabajo para los próximos dos años y entre sus objetivos está el de reforzar el papel de la Comunidad de Policías de América (Ameripol).

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y República Dominicana aspiran a que el resto de países de América Latina se sumen a Clasi.

Las citadas fuentes se mostraron convencidas de que Chile también se añadirá al proyecto y de que países como Colombia y Brasil lo harán cuando culminen las elecciones presidenciales que celebrarán este año.