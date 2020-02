El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que el nivel de anemia a nivel nacional en niños de 6 a 36 meses bajó de 43.5% en el 2018 a 40.1% en el 2019, es decir, en 3.4 puntos porcentuales a nivel nacional.

“Esto significa que el 2019 unos 43,000 niños lograron salir del nivel de anemia”, destacó hoy la titular del Midis, Ariela Luna Flórez.

“Además, hemos quebrado una tendencia el 2019 y estamos bajando, pues hace seis o siete años seguíamos en la misma cifra de anemia”, subrayó la ministra en conferencia de prensa.

Agregó que a nivel nacional en el 2019 solo en dos regiones no bajó el nivel de anemia (no mencionó en cuáles).

Señaló que entre las regiones que tuvieron una mayor reducción de la anemia figuran Pasco, Amazonas, Ayacucho y Apurímac.

La ministra explicó que la estrategia para reducir los niveles de anemia fue impulsar visitas domiciliarias del programa Cuna Más del Midis y de especialistas del Ministerio de Salud para dar consejerías sobre la importancia de la alimentación y entrega de gotas de hierro para los bebés.

“Es un trabajo que va a continuar. Y vamos a conversar con los gobernadores y alcaldes para incentivar y fortalecer todo este trabajo a nivel nacional”, remarcó Ariela Luna.

Si bien resulta importante la disminución del nivel de anemia a 40.1% el 2019, no se cumplió la meta trazada por este Gobierno a inicios del año pasado de reducir la anemia a 39% el 2019.

La ministra no explicó por qué no se cumplió la meta y Gestión no pudo hacer esta pregunta pues a este medio no se le permitió realizar interrogantes en la conferencia de prensa brindada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La meta del Gobierno –según lo anunciado a inicios del año pasado- es bajar el nivel de anemia a 29% el 2020 y hasta 19% en el 2021.

