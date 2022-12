Alrededor de seis autobuses y un total de 60 turistas se encuentran varadas en la ciudad de Checaupe (Cusco) desde el 13 de diciembre debido a las manifestaciones que se desarrollan en el país, según declaró un afectado a Reuters.

Decenas de turistas, que incluye ancianos y niños, se encuentran en este pueblo por más de 48 horas tras el rechazo de los pobladores el darles paso a Bolivia, indicó Wilmaris Villarroel.

La destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre ha desencadenado mortales protestas en todo Perú, así como cortes de carreteras y trenes, que han llevado al gobierno de Dina Boluarte a decretar el “estado de emergencia” y han dejado estancados a cientos de turistas en las ruinas peruanas de Machu Picchu.

Villarroel agregó que los conductores bolivianos de los autobuses no han querido o no han podido dar la vuelta, que la presencia policial ha sido mínima, y que sus esfuerzos para conseguir ayuda de las embajadas extranjeras en Perú no han tenido éxito.

En un video filmado por Villarroel y verificado por Reuters, viajeros de Argentina, Chile, Francia, Japón, Inglaterra, Perú y Estados Unidos piden asistencia internacional.

“Nos han tomado como rehenes en Perú sin comida ni agua”, dijo una mujer francesa en el video.

Villarroel señaló que el grupo cuenta con poco dinero efectivo y los lugareños se han resistido a venderles víveres, dejándolos hambrientos y deshidratados, y que además varias personas se enfermaron al verse obligados a dormir en autobuses con baños que ya no funcionan.

“No tenemos culpa alguna de lo que está pasando en el país”, dijo Willarroel a Reuters. “Es un país hermoso y nosotros simplemente lo que queremos es continuar camino”.

(Con información de Reuters)