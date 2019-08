En el Perú el uso de métodos anticonceptivos modernos entre mujeres de 15 y 49 años está alrededor del 55%, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), realizada en el 2017.

A nivel de Latinoamérica es uno de los niveles más bajos, ya que en promedio su uso en otros países está en 70%.

Miguel Gutierrez, director de Pathfinder International Perú, explicó que uno de los métodos que más se usa en el país es el de abstinencia periódica, que consiste en evitar tener relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer y tiene un porcentaje de falla de 12.7%.

Otro dato revelador, es que en el país se está usando solo la mitad de los métodos anticonceptivo que evitan los embarazos no planificados.

Según cifras de la ENDES, en los últimos 5 años cerca de un 60% de embarazos en el Perú son no deseados.

“Es una preocupación que estemos usando métodos de abstinencia fundamentalmente cuando contamos con métodos disponibles al alcance de todos”, señala el galeno.

Desde hace tiempo el Estado viene comprando suministros anticonceptivos, y esta adquisición ha ido modernizándose.

El país cuenta actualmente con el implante subdérmico y dispositivo intrauterino (DIU), dos de los métodos modernos más efectivos en el mundo, según la OMS.

Estos forman parte de los métodos anticonceptivos de larga duración reversibles (LARC), los cuales poseen una efectividad de 99.9%, permitiendo el retorno a la fertilidad luego de su retiro.

Entonces, ¿por qué no se están usando?

Si bien el Estado invierte en la adquisición de métodos anticonceptivos, deja de lado aspectos como la difusión y distribución de estos mismos.

Muchas personas no están enteradas de toda la disponibilidad de métodos a los que tienen acceso gratuito en los hospitales del Ministerio de Salud y seguros sociales.

‘’Con una sola visita al establecimiento de salud, las mujeres puedan conseguir un método anticonceptivo seguro y efectivo por un mínimo de tres años. Este método evita que se tenga que recordar el uso diario, mensual, trimestral o durante la actividad sexual, de algún método anticonceptivo”, puntualizó el directivo de la organización.

Gran parte de la poca demanda de estas medidas de protección gratuitas se da también por un factor de desconfianza hacia el sector público.

Esto ocurre debido a un mercado negro que se ha generado en base a estos suministros anticonceptivos, que al no ser solicitados por la población, terminan a parar en establecimientos en donde se distribuyen a precios que oscilan entre los S/ 400 y S/ 600.

Luego de ello, son comprados por clínicas privadas, en donde, por ejemplo, la colocación de un implante subdérmico puede tener un costo aproximado de entre S/ 800 y S/ 1,200.

“El mismo que en el sector público es gratuito. Uno puede pensar que por ser público es diferente o tiene alguna falla. Sin embargo, es exactamente idéntico, de la misma marca”, agrega Gutiérrez.

Efectos colaterales

Los métodos anticonceptivos LARC pueden generar una variación del ciclo menstrual. “Por un lado, puede ocurrir que a la mujer no le viene su regla, lo cual no debe verse como algo malo, ya que no hay daño alguno para el cuerpo. Por otro lado, se pueden generar sangrados menstruales inesperados”, indica el especialista.

Entre un 15% a 20% de mujeres puede ocasionarle un sangrado más prolongado, la cual es una de las causas por las que las mujeres deciden retirarse el dispositivo.

El implante subdérmico consiste en una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel, en la parte superior e interna del brazo, la cual libera lenta y constantemente progestágeno en el torrente sanguíneo.

Cabe precisar que este procedimiento tarda menos de un minuto y no requiere de ningún examen previo para ser colocado. En el caso del DIU si se tiene que hacer un examen de pelvis para saber cómo está el estado de esta y ver si no tiene un fibroma.

Algo a lo que se le debe prestar atención es a la colocación del dispositivo o implante, ya que la mala praxis puede generar ciertas complicaciones, aunque no son graves. En el caso del implante, este debe ser colocado entre la piel y no el musculo, para evitar así que se mueva.

En el caso del DIU también se requiere un especial cuidado y capacidad del profesional de la salud, en el peor de los casos, se podría infringir algún daño sobre el útero.

Además, se pueden generar algunas alteraciones en la piel como el acné.