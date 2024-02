Cada primer domingo de febrero, se conmemora el Día del Lunar, buscando educar sobre el cuidado de la epidermis, la aparición de lunares y el riesgo de contraer cáncer de piel.

Especialistas de EsSalud, advierten del melanoma maligno, el cáncer de piel más agresivo y que en la mayoría de peruanos aparece en la planta del pie. “Inicia como una mancha oscura.

Algunos pacientes lo confunden con suciedad, ya que es de color negro, grisáceo, o a veces marrón, sin bordes definidos.

La evolución es muy lenta, por eso ante la aparición de cualquier mancha oscura, sobre todo en la planta del pie, debemos acudir a un especialista” informó la Dra. Giuliana Nieto, dermatóloga del Programa de Atención Domiciliaria, Padomi de EsSalud.

Sin embargo, la experta nos recuerda que las personas nacen con lunares y otros van apareciendo con el paso de los años, más aún si hay una predisposición genética; si bien tener un lunar no es signo de alerta debemos prestar atención a los cambios que estos podrían presentar como: crecimiento, sangrado o cambio de color

ABCDE del lunar

Para eso existe el ABCDE de los lunares: “A” de Asimetría, si el lunar tiene forma desigual; “B”, los bordes no son definidos; “C”, cuando el lunar o mancha cambia de color; “D”, diámetro, empieza a crecer y cambiar de tamaño; y por último “E”, evoluciona y empieza a cambiar de forma.

“ En Perú, cerca de 10 mil personas anualmente son detectadas con cáncer de piel . Empieza con la aparición de un lunar, una mancha o un granito que crece y empieza a sangrar. En estos casos debemos visitar a un dermatólogo y no esperar a que crezca la lesión”.

Entre los factores que contribuyen al cáncer de piel están la exposición a la radiación solar, que es acumulativa y cuyas lesiones aparecen a partir de la cuarta o quinta década de vida y que recibimos desde niños; otro factor es el genético, por eso si se tiene familiares directos que han padecido cáncer de piel, es ideal ir al dermatólogo regularmente.

Además, para mantenerse protegido, recuerde siempre usar bloqueador superior al factor 50+, evitar exponerse a la radiación solar entre las 10am y 4pm, y usar protección física, lentes, sombrero y ropa de manga larga.

Invitación

El domingo 4 de febrero se brindará una campaña gratuita de despistaje de lunares malignos en centros médicos de la Red Prestacional Rebagliati:• Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (Av. Edgardo Rebagliati 490, Jesús María) – de 8 a.m. a 1 p.m.• Hospital III Suarez Angamos – Local Suarez (General Suárez 1070 – Miraflores) – de 8 a.m. a 1 p.m.•Policlínico Chincha (Jr. Chincha 226 – Cercado de Lima) – de 8 a.m. a 2 p.m.

Los cupos para la campaña son limitados. Los tickets se brindarán según orden de ingreso.