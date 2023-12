El cantante peruano Pedro Martín José María Suárez-Vértiz Alva, más conocido como Pedro Suárez-Vértiz, falleció este jueves 28 de diciembre a los 54 años, según confirmó RPP Noticias. De esta manera, la música peruana se encuentra de luto al despedir a uno de los artistas importantes del pop-rock local.

De acuerdo al citado medio, el cantante Pedro Suárez-Vértiz murió a las 6:55 a.m. de hoy, jueves 28 de diciembre, en su departamento ubicado en la calle San Fernando, en Miraflores. La causa sería un paro cardiaco.

Pedro Suárez-Vértiz fue diagnosticado de síndrome neuromuscular bulbar, también conocida como atrofia muscular, enfermad que lo llevó a alejarse de los escenarios desde hace años.

Pedro Suárez-Vértiz fue intérprete de los éxitos como: Un vino, una cerveza; No pensé que era amor, Me estoy enamorando, Lo olvidé, Me estoy enamorando, entre otros.

Uno de los últimos mensajes a través de sus redes sociales que escribió Pedro Suárez-Vértiz fue: “Intento anular mis “yo” destructivos siempre. La disciplina con esperanza es la única solución. Busco no andar satisfaciéndome todo el tiempo con placeres, dinero o cosas nuevas’. Recuerden la frase ‘rico no es quien más tiene sino quien menos necesita’”.

Trayectoria musical de éxitos

En los años 80 Pedro Suárez-Vértiz comienza su romance con la música fundando Paranoia al lado de su hermano Patricio Suárez Vértiz de manera más constante y así el mundo años después puede conocer el arte de “Arena Hash” con Christian Meier, el propio Patricio y Arturo Pomar Jr.

Ya en 1993 decide lanzarse en una carrera como solista en su primer disco como solista titulado (No existen) Técnicas para olvidar con temas como “Cuéntame”, “Globo de gas” y la balada “Me elevé”.

Con esta producción obtuvo un contrato con Sony Music. Es así que en 1996, lanzó su segundo disco titulado Póntelo en la lengua con temas como “Los globos del cielo”, “Mi auto era una rana” y “Me estoy enamorando”.

El disco superó las 40 mil copias vendidas y obtuvo el triple disco de platino en Perú, algo impensable para un artista en aquel momento en nuestro país.

En 1999, Pedro Suárez-Vértiz lanzó su tercera producción titulada “Degeneración actual”y en el 2003 presentó su primer disco de grandes éxitos titulado “Anécdotas”.

Luego presentaría su propio sello Solver Label el disco Play (2004), donde destacan los temas como “Bailar”, “Lo olvidé”y “Cuando pienses en volver”.

En el 2005 Pedro Suárez-Vértiz presenta su tema “El triunfo tan soñado”, que fue el himno de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 que se celebró en Perú.

En 2006, lanzó su disco Talk Show. Al año siguiente, publicó su segundo disco recopilatorio donde repasa sus éxitos d

En el 2009 presenta Amazonas, bajo la producción de Thom Russo. Esta fue grabada entre Los Ángeles y Londres.

La canción identificó la campaña Reciclar Mueve el Mundo del Ayuntamiento de Madrid en España con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El segundo sencillo “Nadia” también se da a conocer en un dúo musical con el tenor peruano Juan Diego Flórez.

Durante el 2010 realizó una gira por Perú, Estados Unidos y España.

En 2013, Suárez Vértiz y GianMarco grabaron el álbum recopilatorio El encuentro que contiene 16 temas, acompañado de un libro de gastronomía, el cual ha sido editado por una agencia bancaria para sus clientes.

En 2014, se produce el evento Cuando pienses en volver y se lanza la banda de Pedro Suárez-Vértiz.

El 13 de enero de 2017, lanzó una nueva canción, tras ocho años sin sacar nuevas producciones, con ayuda de su banda homónima, llamada Siempre aquí en mi piel.

Fue reconocido además en su trayectoria en el marco del 197° Aniversario de la Independencia del Perú. El representante del Senado estadounidense Joseph Crowley, la OEA, y la sala de honores del Capitolio, entregaron al artista una medalla, una bandera de los EE. UU. doblada en triángulo, y una proclamación escrita a nombre del congreso estadounidense.

En los últimos años, Pedro Suárez-Vértiz fue seleccionado para componer la canción oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Cynthia, el amor de su vida

Hace unas semanas, Cynthia Martínez, la esposa de Pedro Suárez-Vértiz, brindó una entrevista al programa Magaly TV, donde indicó que el amor por el músico se mantenía fuerte.

“Yo asumo las responsabilidades, pero Pedro sigue manteniendo el hogar con todos los proyectos que tiene. Pedro ya es una marca, hace muchas todavía”, dijo.

“El amor sigue siendo intenso, muy sexual... no tengo secretos. El amor no ha menguado; está presente. Lo que ha crecido considerablemente es la admiración. Verlo seguir luchando en su situación es algo que admiro enormemente”, expresó.

La esposa de Suárez-Vértiz anunció que el músico iba a lanzar un nuevo libro. “Una primicia para ti es que publicará su libro con contenido inédito, titulado ‘Yo, Pedro’”, adelantó. Además, añadió que el compositor aún tenía varios temas que no había revelado.

Atrofia muscular, una enfermedad degenerativa

En el 2007, Pedro Suárez-Vértiz fue diagnosticado con el síndrome neuromuscular bulbar lo que provocó que su vida social, artística y familiar cambie totalmente. La atrofia muscular generó que perdiera la pronunciación de la “s” y la “r” y así sucesivamente, hasta que tomó la decisión de no volver a hablar.

Desde ese momento, el músico utilizó su teléfono móvil para comunicarse con su esposa e hijos, con amigos y manejar su carrera como artista y músico.

“Absolutamente todo. Casi no salgo. Como comida especial. Solo veo amigos íntimos. La atrofia muscular debido a mi síndrome bulbar, que atacó los músculos del habla al principio, también afecta indirectamente el resto de los músculos y daña un poco el equilibrio. Por eso no puedo tropezar o caer. Debo tener mucha cautela”, contó a la revista Somos.

Pedro Suárez-Vértiz también afirmó que tras sufrir atrofia muscular extraña mucho la música y tocar la guitarra. “Pero no me duele. No sé porque. Quizás estar vivo con lo complicado de mi condición física ya es bastante milagro y eso me hace sentir agradecido. Ser creyente ayuda mucho. Te da otra perspectiva sobre los obstáculos de la vida. La enfermedad mejoró mi relación con Dios”.

Libro biográfico

Desde su teclado, Pedro Suárez-Vértiz logró lanzar su libro “Yo, Pedro”, y batió récord de ventas en la edición de la Feria del Libro de Lima del 2013. Inclusive los libros se agotaron al tercer día del evento cultural.

La publicación narra el testimonio del reconocido cantante y ofrece detalles sobre las distintas etapas de su vida, como su infancia, sus amigos, su paternidad y sus éxitos musicales.

