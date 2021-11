Durante su informe de gestión de los primeros 100 días de Gobierno, el presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que cada vez que señala que se renegociará un contrato al día siguiente los sectores se escandalizan, sube el dólar y lo culpan.

“Al inicio de la campaña me decían comunista y que les voy a quitar sus propiedades. Yo les pregunto ¿a alguien le he quitado sus casas o sus ahorros, a alguien le he expropiado? Desde esta histórica hago un llamado a los empresarios para que inviertan en nuestra patria, generar empleo”, mencionó.

“Cada vez que hablo de renegociar un contrato al día siguiente algunos sectores se escandalizan y me dicen radical. Sube el dólar, suben los precios y dicen que es culpa de Castillo. Lo que en el fondo quieren es que nada cambie, que todo sigue igual”, sostuvo.

En otro momentpo dijo que su Gobierno tiene un rumbo claro que está establecido en la política general, con ejes y lineamientos claros. “Yo tengo una línea Clara impuesta por el pueblo estamos realizando cambios estructurales en el Estado para que este llegue a los que menos tienen. A mí nadie me pone la agenda, no tengo jefes, mi único jefe es el pueblo”, sostuvo.

A los que exigen soluciones

Asimismo, dijo que los peruanos eligieron un maestro, “un campesino, un rondero para que dirija esta Nación y lo hicieron porque querían un cambio, no para continuar con lo mismo”.

Castillo dijo que cuando llegó al Gobierno encontró un sistema de salud colapsado que conllevó a más de 200,000, con desempleo y millones de peruanos que clamaban una vacuna.

“Encontramos cientos de conflictos sociales porque nunca fueron atendidos. Pueblos olvidados que no tienen agua, ni luz, ni escuelas y hospitales (...) Un país endeudado con el capital internacional. Este es el país que hemos encontrado Este es el país que hemos recibido desde el primer día que nos hemos puesto a trabajar y puedo decir que hemos logrado cosas muy importantes en estos 100 días”, dijo.

“Sin embargo con poca vergüenza un sector me dice que no he hecho nada. Si ellos en 200 años no han hecho nada y se dedicaron a robarle a nuestro país, Si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada, hoy quieren que un campesino resuelva en 100 días los problemas del país”, cuestionó.