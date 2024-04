Desde enero de 2023 se vienen fortaleciendo el diálogo multiactor con un enfoque de prevenir conflictos sociales, cumplir los compromisos establecidos y recuperar la confianza de la población, sostuvo Paúl Caiguaray, viceministro de Gobernanza Territorial.

“Cuando llego en enero (…) encontré cientos de mesas con miles de millones de compromisos”, explicó. “Hemos cerrado compromisos incumplidos, casi 897 compromisos que ya hemos cerrado. ¿Cuántos hemos generado? 199 compromisos en poco más de un año de gestión, no necesariamente todos cumplidos, pero estamos en camino y le hacemos un seguimiento permanente para cumplir eso”, agregó.

El viceministro resaltó el enfoque diferencial al que apunta su gestión para lograr las metas establecidas. Entre los mecanismos conocidos destacan las mesas de diálogo y las mesas técnicas de desarrollo; sin embargo, precisó que también han realizado más de 600 reuniones, así como Consejos de Estado Regionales y Consejos de Estado Municipal para optimizar esta tarea.

Diálogo en minería

En relación con el sector minero, detalló que desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tienen más de 7 mesas de diálogo vinculadas a esta industria, en donde se enfocan principalmente en la prevención de conflictos sociales. Consideró también que puede haber hasta 20 mesas más vinculadas a dicho sector por parte de los diversos ministerios.

Asimismo, comentó que realizan reuniones, por ejemplo, en La Libertad, donde no necesariamente tienen mesas técnicas conformadas con una resolución, pero sí reuniones.

“Una de las actividades económicas que solventan los recursos del Perú es la actividad minera y, por lo tanto, no porque sea más o menos importante que otras actividades, sino que la cultura que tenemos de la PCM en el ámbito de la prevención es focalizar, segmentar aquellas zonas en las que, de repente, en estos momentos no tienes conflictividad, pero nosotros no debemos ser pasivos y esperar que algo suceda para actuar”, apuntó Caiguaray en entrevista con Diálogos Mineros, programa del l Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

LEA TAMBIÉN: Cerro de Pasco logra segundo financiamiento para servidumbre en El Metalurgista

Por ello, dijo que han desplegado a sus equipos a lo largo y ancho del territorio nacional, en zonas mineras como Apurímac, Cusco, Áncash, Junín, Ayacucho, en donde tienen permanentes conversaciones con la sociedad civil que ha tenido influencia de las mineras y también con las mismas empresas mineras, en su rol de ente rector del diálogo en el Perú.

Del mismo modo, con miras a que el diálogo lleve al cierre de brechas y el desarrollo sostenible de las zonas mineras, el viceministro resaltó la necesidad de fortalecer la institucionalidad y sensibilidad social en los organismos de gobierno.

“Nosotros nos vamos más allá de la creación de la mesa de diálogo, en tener esos espacios sostenibles. Seis meses podrían ser suficientes (para una mesa de diálogo), pero créeme nos llegan muchas solicitudes de prórroga de mesa, porque por años hemos tenido esa cultura de donde iba un conflicto, te creo tu mesa. Donde voy a otro lado, te creo tu mesa. Entonces hemos generado esa demanda, donde la gente piensa ‘si esta mesa ya no está, nadie va a hacer nada por mí’. Eso queremos cambiar en el Perú”, finalizó.