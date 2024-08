El pasaporte electrónico peruano es el más económico y accesible, a diferencia de otros países de la región. Ello, pese a que su precio aumentó hace 4 meses, cuando se extendió su validez de 5 a 10 años.

Este pasaporte, que recientemente alcanzó la posición 33 en el ranking de los pasaportes más poderosos y permite el acceso sin visa a 141 países, pasó de costar S/ 98.60 a S/ 120.90 (alrededor de US$ 32.2). La congresista Adriana Tudela considera que este aumento, cercano al 21%, no está justificado, sobre todo después de que el precio se mantuviera casi sin cambios durante 7 años.

El estudio comparativo revela que el precio del pasaporte peruano es actualmente seis veces menor que el del pasaporte más costoso de la región, el mexicano, que tiene un valor equivalente a US$ 208. El pasaporte argentino es el siguiente en términos de accesibilidad, con un costo de US$ 36.90, seguido por el colombiano, que cuesta US$ 53.5.

Además, un gráfico basado en información oficial de los gobiernos o entidades que emiten pasaportes en los países vecinos muestra que el pasaporte peruano es notablemente más barato que los de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay.





País Costo Precio en dólares Vigencia Perú S/ 120.90 US$ 32.24 10 años Argentina 35000 pesos argentinos US$ 36.90 10 años Chile 69,660 pesos chilenos US$ 76.28 10 años Ecuador 90 dólares US$ 90 10 años Colombia 207000 pesos colombianos (costo más impuesto) US$ 53.58 10 años México 3,940 pesos mexicanos US$ 200.43 10 años Uruguay 5,005 pesos uruguayos US$124.22 10 años Bolivia 566 bolivianos US$ 85.30 10 años Panamá 100 balboas US$ 100 10 años Brasil 257,25 reales US$ 51 10 años

Denuncia ante Indecopi

Adriana Tudela presentó una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), cuestionando el aumento en el precio del pasaporte electrónico.

Según la entidad Migraciones, en respuesta a una consulta de Gestión, el incremento se determinó “siguiendo estrictamente la metodología establecida en el Decreto Supremo N°064-2010-PCM” para fijar los precios de los servicios prestados por las entidades públicas. Esta metodología considera un análisis detallado de todos los costos directos e indirectos, incluyendo la depreciación de activos y los costos de personal, entre otros. Ninguna entidad pública puede establecer el costo de un servicio sin aplicar esta metodología.

Además, la propuesta fue revisada y aprobada por el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas, cumpliendo con las normativas del Manual del Sistema Único de Trámites (SUT) de la PCM, garantizando la legalidad del proceso.

Con este aval, el nuevo costo del pasaporte electrónico peruano fue incorporado en el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad, que fue publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el 27 de abril de 2024, cumpliendo con todas las formalidades y requisitos establecidos.

