Ante bloqueo de varios puntos de la carretera Interoceánica en el marco de las protestas, el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, pidió al Ejecutivo el inmediato apoyo para un puente aéreo a fin de dotarlos de alimentos e insumos para purificar el agua debido a que se encuentran desabastecidos.

La autoridad regional calificó la situación de crítica debido a que los bloqueos en la Interoceánica no solo genera el desabastecimiento de alimentos y combustible sino también el alza de los precios de los alimentos.

Por ello dijo que en estos momentos la salida es un puente aéreo, pero de varios vuelos porque uno sería insuficiente por la gran cantidad de alimentos que se requieren y de insumos para clonar el agua además de combustibles.

“Estamos aislados y secuestrados por las personas que han tomado las carreteras y no dejan pasar nada y dentro de tres días ya no tendremos agua potable por falta de insumos como el cloro, es decir no habrá agua clorada”, indicó en diálogo con la Agencia Andina.

La autoridad regional dijo que los costos por vuelo de unas 100 toneladas pueden alcanzar hasta los S/ 160,000 y se requieren de 4 a 5 vuelos diarios y eso es imposible de pagar por el Gobierno Regional de Madre de Dios y por eso se está coordinando, a través del congresista Eduardo Salhuana, para lograr lograr el puente aéreo a través del Ministerio de Defensa.

Otsuka Salazar expresó su confianza que en un vuelo programado por la Marina de Guerra del Perú a Madre de Dios se podría aprovechar para traer las nueve toneladas de insumos para clorar el agua.

En otro momento, el gobernador de Madre de Dios precisó que no ha escuchado dentro de los reclamos de los manifestantes que han tomado la carreteras por temas relacionados a la región. “Todos son de corte político dirigidos al gobierno central”, aclaró.

La carretera Interoceánica está bloqueada ya hace más de quince días por grupo de personas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales.