Representantes del gremio de transportistas llegaron esta tarde al Congreso de la República con la expectativa de ser recibidos por algún grupo parlamentario o comisión que atienda sus demandas. Sin embargo, tras varias horas de espera, denunciaron que no fueron atendidos.

Esta situación ha generado malestar entre sus dirigentes, quienes anunciaron que podrían intensificar las protestas en los próximos días, empezando por mañana.

“Nos han dejado esperando, como si nuestras demandas no fueran importantes. Nosotros nos vamos a una nueva jornada de lucha, a un paro nacional porque el Legislativo no nos han recibido. Han recibido a empresarios que defienden sus intereses económicos. No han recibido a los conductores”, declaró uno de los voceros del sector al salir del Parlamento.

Los gremios de transportistas convocaron esta paralización en respuesta a la alarmante ola de extorsiones y asesinatos que han sufrido conductores y empresarios del transporte público en los últimos meses.

Más de 15 choferes han sido asesinados en lo que va del año mientras realizaban sus labores.

La paralización de más de 20,000 unidades de transporte público dejó a miles de ciudadanos varados desde tempranas horas, dificultando su desplazamiento hacia centros de trabajo, estudios y otras actividades.

Miguel Palomino, representante de los transportistas de Lima Norte, advirtió que, de no obtener respuestas concretas por parte de las autoridades, se convocaría a un paro nacional.

“Si nos siguen matando después del paro, nos vamos a un paro nacional”, enfatizó Palomino.