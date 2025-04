Paralización del transporte. Esta mañana se registraron ataques a unidades informales que intentaron prestar servicio durante el paro. Decenas de pasajeros fueron obligados a bajar de los vehículos en medio de la protesta convocada para hoy jueves 10 de abril.

David Hernández, vocero de la ATU, reportó que en Lima Norte se han registrado la mayor parte de estos incidentes. El despliegue de la Policía Nacional ha sido vital para restablecer el orden.

Imágenes de Canal N registraron estos sucesos en zonas de Lima Norte como la urbanización Primera de Pro y el distrito de Puente Piedra.

Este acto forma parte del paro de transportistas convocado en Lima y Callao, motivado por el reclamo de mayores garantías de seguridad ante la ola de extorsiones y agresiones que afecta al sector.

La medida ha generado congestión vehicular en puntos de gran afluencia y la intervención de la Policía Nacional para restablecer el orden.

Paralización total

Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), las empresas de transporte público han hecho “una detención casi total del servicio” en Lima y Callao, como medida de protesta por las constantes amenazas de extorsión y el asesinato de conductores.

Para mitigar el impacto, la ATU informó sobre la salida de buses del Ejército, la Aviación y la Policía Nacional en las vías no concesionadas (Panamericana Sur, Vía de Evitamiento y Panamericana Norte), mientras que en los corredores Azul, Morado, Rojo y el Metropolitano (cuyo servicio de hora punta se extenderá hasta las 10:00 a.m. u 11:00 a.m.). La flota concesionada opera al 100 % para atender a los usuarios.

Las autoridades mantienen el diálogo con los gremios de transportistas para buscar soluciones que garanticen la seguridad de conductores y pasajeros.