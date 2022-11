El presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT) e integrante de la alianza gremial del transporte de carga, Javier Marchese, afirmó que el diálogo se mantiene entre el gremio y el Gobierno a fin de llegar a un acuerdo ante el paro nacional que cumple hoy su quinto día. Detalló que se tiene previsto una reunión este lunes 28 en Lima y se espera la presencia de ministros.

“De acuerdo a la asamblea nacional que hemos tenido anoche indica que continuamos la paralización y radicalizando los puntos donde hay fuerza y esperar que el lunes, día que nos ha convocado la autoridad para conversar”, señaló en diálogo con Canal N.

Marchese dijo que la reunión ha sido convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y se realizará a las 10:00 a.m. en la sede del citado sector. Mencionó que más de 30 representantes del gremio de transportistas de carga buscan participar en la cita.

“ Nos ha citado el MTC y estarán MEF y el MEM. Hemos quedado que tienen que ser los ministros si no están los ministros, nos retiramos [...] A las diez de la mañana será la reunión en el MTC, en Lima. Pidieron que la reunión sea en Cusco, pero no aceptaron y será en Lima. Estamos esperando la respuesta del sur porque tenemos que tomar un consenso”, añadió.

El dirigente sostuvo que no levantarán la medida de fuerza hasta que no tengan documentos que confirmen los cambios que solicitan. “[El paro de transportistas se levantará] siempre que tengamos unos decretos de urgencia que realmente resuelvan hasta que los proyectos de ley se hagan realidad”, precisó.

No obstante, Marchese dijo que el Congreso ya aprobó dos proyectos de ley en el Pleno el último viernes, pero que no están conformes con uno de ellos respecto a la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo.

“El problema pasa por el Legislativo y Ejecutivo y si ambos no se ponen de acuerdo no habrá solución. Si bien el Congreso ha empezado a aprobar los proyectos de ley que a futuro solucionarían algunos problemas. Uno es el proyecto de las fronteras para que los camiones bolivianos y ecuatorianos entren con petróleo de calidad y el otro proyecto es la devolución del ISC que lo consideramos insuficiente porque nosotros pedimos que retiren la barrera de antigüedad y no lo han retirado”, manifestó.

“Ambos fueron aprobados en el Pleno y no estamos de acuerdo con el ISC. Solo aplicará para vehículos de hasta 20 años de antigüedad. Es decir, a las unidades que tienen más año, a pesar de que cumplan con revisiones técnicas y otros, no recibirían este tipo de aporte del Estado. Eso consideramos injusto”, sentenció.

Marcha camionera

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas detalló que se vienen realizando la marcha camionera hacia Lima en la que participan empresarios de carga de regiones y ciudades del país como Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Andahuaylas, Junín, Ica, Lima, Callao, Huaraz, Barranca, Chimbote, Trujillo, Cajamarca, Pucallpa, entre otros.

“La marcha viene desde Tumbes y ahora se encuentran en Pacasmayo. Están reagrupando a su gente para poder manifestarte al gobierno”, explicó.