El pase de Paolo Guerrero al club deportivo César Vallejo sorprendió a muchos amantes del balompié nacional y es que el deportista firmó para ser parte de este equipo que competirá en la Liga 1 del fútbol peruano que arranca en unos meses.

Sin embargo, parece que no todos están contentos con este fichaje, pues muchos esperaban que el “Depredador” vista los colores de su club naciente: Alianza Lima.

Ante esto, a través de las redes sociales, varios hinchas cuestionaron su reclutamiento al equipo trujillano, motivo por el cual el futbolista salió a defenderse y destacar su profesionalismo esté donde esté.

“Ja,ja,ja no que estabas aún para ligas competitivas ja,ja,ja y vas a Vallejo. Por eso no eres nada en Alianza”, criticó un usuario, lo que no esperó es que el gran amigo y casi hermano de Jefferson Farfán le respondiera de inmediato.

“@lui_smartinez si porque yo no quise mi amigo, no te confundas. Yoooooo no quise ir, ok? No te equivoques amigazo”, respondió el ‘Depredador’, que de esta manera se convierte en uno de los futbolistas mejor pagados en la Liga 1.

Debut de Guerrero en César Vallejo

Richard Acuña concedió una entrevista a RPP para abordar el probable lanzamiento de Guerrero con el equipo conocido como ‘poeta’.

“Está haciendo un trabajo físico hace cuatro o cinco días aproximadamente de la mano del preparador de Vallejo. En los próximos días, le haremos como una minipretemporada para que cuando llegue a Trujillo pueda empalmar. A nivel deportivo esperamos que pueda estar en la cuarta fecha, el domingo 18, contra Sport Huancayo. Depende del comando técnico”, sostuvo.

¿Cuánto es la cotización de Paolo Guerrero?

Actualmente Paolo Guerrero tiene 40 años y fue campeón de la copa Sudamericana con LDU Quito el año pasado. Pese a ello, su valorización en el mercado ha venido cayendo en los últimos tres años. Ahora su cotización está en US$ 190,000.

Ahora se aguarda conocer en las próximas horas si el goleador histórico ficha por el club César Vallejo.

