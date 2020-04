Apenas la quinta parte de colegios privados habrían reducido pensiones a la mitad tras la presión ejercida por los propios padres de familia, de acuerdo a información preliminar de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (Anapef).

Sin embargo, para alguno de ellos -en opinión de su presidenta, Agnieszka Céspedes- tras 45 días de cuarentena obligatoria es tarde, ya que no cuentan con recursos económicos para asumir los gastos que implica la educación privada en Perú.

“Al principio los colegios se negaron a bajar sus pensiones, luego continuaron con propuestas de reducir las mensualidades de 10% a 15%. Tras más de un mes de cuarentena y a insistencia de los propios padres de familia algunos colegios han comenzado a ceder con descuentos de 50% para inicial y 35% durante el año para los demás grados. Esto ha pasado -por ejemplo- en el colegio San Agustín y también en los centros educativos del arzobispado. Estamos empezando a ver un cambio de actitud”, explicó a Gestión.pe.

No obstante, esta reducción todavía no es notaria en la mayoría de colegios particulares que educan a 2 millones de jóvenes y niños, según la ultima encuesta realizada por esta asociación a 14,676 padres de familia a nivel nacional. De acuerdo a la pesquisa el 48.6% de padres de familia aseguró que el colegio en la que estudia su hijo no ha realizado ningún descuento en las pensiones; mientras que el 11.8% afirmó que solo se ha exonerado la mora.

En tanto, el 16.1% de padres de familia indica que únicamente se ha dado un descuento de 10% en las pensiones y un 16.9% que el descuento fue entre 11% y 20%. (Ver cuadro)

La encuesta también reveló que el 67.3% de padres de familia está a favor de cerrarse el año escolar ante la baja eficiencia que viene mostrando la educación virtual , mecanismo que incluso -anotó Agnieszka Céspedes- no puede ser desarrollado plenamente en inicial ni en los primeros grados de educación primaria. Así el 91.3% de los padres encuestados calificó las clases virtuales que reciben sus hijos como de ‘refuerzo y apoyo’ y el 8.7% las calificó en cambio como ‘clases recuperadas’.

-Del privado al público-

La situación económica que enfrentan los padres de familia ante la paralización económica del país está generando que el 20.4% no le quede otra opción que trasladar a sus hijos a un colegio del Estado ante la imposibilidad de pago. En tanto, que un 63.6% está evaluando seriamente este camino. No obstante, una traba evita que esta se pueda concretar.

“El 63.6% de padres de familia están dispuesto a trasladar a sus hijos a colegios públicos, bajo la condición de que el menor puede retornar a su colegio de origen el próximo año”, agregó Agnieszka Céspedes. Pese a esta solicitud, algunos colegios privados -añadió- estarían manipulando a los padres de familia alegando que si los menores de edad son retirados, perderían la vacantes por lo que no podrían reincorporarse el próximo año.

“Eso es una manipulación. La actual situación económica es la que obliga a los padres de familia a abandonar el colegio debido a que ya no pueden pagar las mensualidades”, subrayó. Esta traba ha sido informada al Ministerio de Educación, por lo que la asociación espera que en la norma que se estaría emitiendo esta semana se incluya la posibilidad de que los padres de familia puedan negociar este beneficio, de guardar el cupo (vacante) de sus hijos hasta el 2021.

La Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (Anapef) afirma que es consciente que la reducción de las pensiones tiene un efecto directo en los docentes, por ello es que -remarcó su presidenta- se ha solicitado un descuento de 50%, tomando en cuenta que la mayoría de los padres de familia estaba a favor de impulsar una reducción de hasta 80%.

“Sabemos que en marzo a muchos de los profesores le han bajado el sueldo entre un 20% y 25% sin que los colegios hayan hecho un descuento a los padres de familia. Lo que no queremos es que se les afecte a los profesores en definitiva. Lo que pedimos es que se mantenga en la medida de lo posible el pago a los docentes. En el caso de los colegios pequeños estamos a favor de que se le otorgue una subvención de 35% por parte del Gobierno. No es que los padres de familia no quieran pagar, ocurre que no pueden pagar”, puntualizó.

Dato: La Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (Anapef) ha remitido una misiva tanto al parlamento como a la PCM solicitando tres puntos básicos:

Reajuste de las mensualidades escolares de los colegios privados con una reducción del 50% para el 2020.

Se permita el retiro de los estudiantes este año con la reserva de vacante para el próximo año, en el mismo colegio privado y en las mismas condiciones.

Creación de un ente regulador para los colegios privados: la Superintendencia Nacional de Colegios Privados.