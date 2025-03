El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aseguró que todos los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones tienen derecho a dar de baja su servicio o terminar el contrato con su empresa operadora, sin condicionamientos ni explicaciones. Esta solicitud debe ser presentada únicamente por el abonado o el titular que contrató el servicio.

Pero, ¿por qué motivos puede dar de baja a su servicio? Puede ser por decisión del abonado o por fallecimiento del abonado si es una persona natural. También se puede terminar el contrato si la empresa operadora no cumple en la oportunidad debida con instalar o activar el servicio, si el traslado pendiente del servicio se mantiene por un periodo mayor a 3 meses, entre otros casos.

La solicitud de baja se presenta ante la empresa operadora a través de sus canales de atención presencial, telefónico, aplicativo web o móvil (Mi Movistar, Mi Entel, Mi Claro, Mi Bitel, etc.) u otro mecanismo digital. La empresa, de manera obligatoria, deberá registrar el pedido y brindar un código o constancia de ello.

Formulario Quiero Salirme

En caso los usuarios tengan inconvenientes con el trámite o la empresa se niega a recibir la solicitud, pueden ingresar al formulario digital Quiero salirme del Osiptel (https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/formularios/quierosalirme), que busca ayudarlos a realizar la baja de sus servicios públicos de telecomunicaciones. Es decir, finalizar el contrato que tienen con la empresa operadora, sin condicionamientos ni explicaciones.

Luego de que los usuarios completen los datos requeridos, el ente regulador se pondrá en contacto con ellos para gestionar sus casos. Desde la implementación de esta herramienta, el 4 de febrero del 2025, hasta el 28 de febrero, ya se han registrado más de 2,000 casos a través del formulario.

Según la directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel, Tatiana Piccini, se han identificado casos de usuarios que no pueden dar de baja el servicio porque la empresa no responde a la solicitud, pese a que ya culminó el plazo del trámite, o simplemente no se ingresó el pedido.

“Con este formulario ayudaremos a que el trámite sea más rápido e incentivaremos a que las empresas operadoras mejoren la atención que brindan a los usuarios”, afirmó.

Para más información sobre el formulario Quiero salirme, pueden comunicarse con el regulador a través del FonoAyuda 1844, las redes sociales de la institución o visitar los centros de atención desplegados a nivel nacional.