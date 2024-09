Grinia Dávalos, la subdirectora de proyección de climatología del Senamhi, dio a conocer cuáles serían las temperaturas ante la pronta llegada de la estación de primavera. Como se recuerda, la ola de frío sigue afectando a la zona costera. ¿Descenderá o se incrementará la sensación térmica en Lima?

Según señaló, la primavera inicia el 22 de este mes. “Normalmente, lo que ocurre al inicio de estación es que todavía haya algunos patrones típicos del invierno: días nublados, lloviznas, durante las primeras semanas, progresivamente se va a incrementar la presencia de brillo solar”.

“El pronóstico vigente trimestral del Senamhi indica que todavía las temperaturas nocturnas van a presentar valores por debajo de lo habitual. Si lo normal es 13 grados a 14 grados, lo más probable es que estas cifras disminuyan”, indicó la funcionaria para Canal N.

La especialista sostuvo que por el lugar geográfico donde se encuentra Perú, las estaciones predominantes son el invierno y el verano. “La primavera y otoño son transitorias, por eso tienen componentes de lo que va quedando de esas estaciones y progresivamente se va incrementando las condiciones del verano”.

Lima amaneció hoy con una intensa ola de frío. Las temperaturas descendieron y obligando a miles de personas a salir de sus casas abrigadas. (Fotos: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

¿Qué distritos sentirán más frío?

Durante estas semanas y posteriores a la llegada de la primavera (22 de setiembre), los distritos de las zonas costeros aún sentirán frío, sobre todo en horas de la noche.

“Esto podría generarse hasta octubre o noviembre y será en la noche donde se observe la baja de temperatura en gran parte de la zona costera. Lima estaría en 13° C y 14° C grados”, indicó Dávalos.

La especialista indicó que luego de estabilizarse el clima, se esperan temperaturas de 18° C a 19° C grados. Las cifras no van a bajar más de los 12° C y que valores de 7° C, 8° C o 10° C no se verán más.

En el caso de la humedad, sostuvo que será el mismo escenario. “Aun en octubre se sentirá un poco de humedad y paulatinamente se irá yendo esa sensación”.

