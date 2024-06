Actualmente, en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, se obliga el etiquetado de octógonos a los productos que tengan una cara frontal (principal) igual o mayor a los 50 cm2 .

En el caso de los productos de menores dimensiones, el etiquetado solo se realiza en el empaque mayor que contiene a los productos exceptuados . Por ejemplo, cada unidad de una golosina pequeña no lleva el octógono de advertencia, pero la caja que contiene varias de estas unidades sí lleva el octógono.

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso debatirá un proyecto de ley -presentado por el congresista no agrupado Alex Flores- el cual modifica la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para que ya no haya excepciones en el etiquetado de los octógonos .

Así, se propone que la advertencia etiquetada en los alimentos y bebidas no alcohólicas, con grasas trans o altos en contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas, se consignen en estos productos “sin excepción por razón del tamaño del área de la cara frontal o principal de la etiqueta, incluidos los que tengan un área menor de cincuenta centímetros cuadrados (50 cm2)”, señala la iniciativa legislativa.

En el sustento de motivos, se indica que se busca mejorar la información a los consumidores, sobre todo a los niños, ya que son los mayores consumidores de pequeñas golosinas por unidades.

“El presente proyecto de ley se fundamenta en la imperiosa necesidad de rotular los productos procesados con un área principal menor o igual de 50 cm2, con el fin de reducir las cifras de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, a través del acceso a la información con rotulados de fácil comprensión para una población vulnerable como son los niños”, subraya el documento.

Asimismo, sostiene que el no colocar la advertencia sobre aquellos productos que tengan una etiqueta con un área menor de 50 cm2, vulnera no solo el derecho a la salud pública, sino que además el derecho a la información, tal como lo establece el Código De Protección y Defensa del Consumidor.

La Comisión de Defensa del Consumidor ya elaboró un predictamen en base a este proyecto de ley (N° 6461/2023-CR) y estuvo en la agenda de la última sesión realizada el pasado 10 de junio. Pero no se llegó a debatir el proyecto debido a que se presentó el Ministro de Transportes para informar sobre el incidente ocurrido en la pista del aeropuerto Jorge Chávez.

No obstante, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, anunció que convocará en los próximos días a una sesión extraordinaria de la comisión -pese al fin de la legislatura ordinaria- para debatir este y otros temas que han quedado pendientes .

El proyecto de ley fue respaldado por el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres. “De este modo, la Ley de Alimentación Saludable alcanzaría al 100% de los productos ultraprocesados que se comercializan en el mercado y no, como sucede en la actualidad, que hay muchos de ellos que deberían llevar octógonos, pero que no los consignan”, refirió.

“Recordemos que en su momento varias empresas redujeron ligeramente el tamaño de sus empaques para acogerse a esta excepción. Por eso es que se encuentran múltiples versiones pequeñas de productos como barras de cereales que incluso se promocionan como saludables y energéticas, que tienen un alto contenido de azúcar pero no llevan el octógono respectivo”, agregó Cáceres.

“Igualmente, tengamos en cuenta que el espíritu de una política de salud, como la que inspira la ley, no es prohibir la comercialización de producto alguno, sin importar su tamaño, sino informar para que los consumidores tomen sus propias decisiones, pero debidamente avisados. ¿Quién podría estar en contra de ello, particularmente si se trata de niños?”, remarcó el presidente de Aspec.

LEA TAMBIÉN: Inka Prime retrasa su ingreso al retail con snacks saludables para el 2024

En contraste, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se mostró en desacuerdo con la propuesta, pues señala que resulta innecesaria y además generaría sobrecostos a las empresas, pues tendrían que cambiar el etiquetado de sus productos .

“Los logotipos de dimensiones reducidas no resultan claros para los consumidores, por lo que no darían información relevante; por ello no tendría sentido que en envases pequeños se pongan octógonos”, cuestionó Alejandro Daly, Gerente del Comité de alimentos de la SNI.

Experiencia internacional

En el sustento del proyecto de ley también se indica que se busca replicar la experiencia de otros países, donde ya se ha regulado el rotulado de octógonos en áreas iguales o menores de 50 cm2. Refiere que en México el rotulado inicia desde los 5 cm2, en Argentina a partir de los 10 cm2; mientras que Uruguay, Chile y Colombia lo hacen a partir de los 30 cm2 .

Aspec se mostró a favor de seguir esta tendencia internacional. “La exoneración vigente en cuanto al etiquetado de productos pequeños es engañosa para los consumidores y puede contribuir a una ingesta diaria e involuntaria de cantidades excesivas de azúcar, sal y grasas, con consecuencias negativas para la salud. Recordemos el dicho: Muchos poquitos hacen un montón”, remarcó Crisólogo Cáceres.

Por el contrario, Alejandro Daly refiere que no hay ningún estudio que demuestre que el etiquetado ha tenido un efecto positivo en el consumidor. “¿Porque otros países lo hacen yo lo tengo que hacer? no me parece que eso tenga un razonamiento válido? más aún cuando no hay informe de que este etiquetado ha tenido un efecto positivo al consumidor. Se carece de estudios que lo respalden”, subrayó Daly.

“En Perú tampoco hay un estudio que demuestre el efecto de los octógonos en la reducción de la obesidad. El observatorio del Minsa no está funcionando”, agregó el ejecutivo.

“Debemos trabajar en recuperar el crecimiento económico y no pensar en sobrerregular y afectar a la industria de alimentos, que da 400,000 puestos de trabajo y exporta US$ 1,500 millones al año. Esta propuesta carece de sentido, no tendrá impacto en el consumidor, pero sí en los costos para las empresas y en la restricción del comercio”, remarcó Alejandro Daly.

Le puede interesar:

-Gobierno observó autógrafa que elimina octógonos en fórmulas para bebés

-De Ayacucho al mundo: el crecimiento de Tiyapuy al mando de Carlos Añaños

-Los productos no básicos que más se dejaron de consumir debido a la alta inflación

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.