Nelson Shack, contralor general, informó que existen obras públicas que están paralizadas por más de 10 años y que se encuentran en estado de abandono. Esto durante una sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso en la ciudad del Cusco.

“Hay varias obras que ya no tienen sentido que se terminen, y es que Perú tiene obras paralizadas hace más de diez años. Esas obras están abandonadas, pero registradas en los sistemas y generan hasta un problema contable porque como no están terminadas y no se han liquidado, no se pueden activar. Esto ocasiona que el patrimonio nacional (activo) -contablemente hablando- es mucho más de lo que está en las cuentas”, indicó.

Según el último reporte de obras públicas paralizadas de la Contraloría, hasta el cierre del 2023 se registraron 84 obras paralizadas entre nueve y 10 años, con una inversión de S/ 183 millones, mientras que otras 46 obras públicas llevan paralizadas más de 10 años y el saldo para ser culminadas asciende a S/ 344 millones.

“Lo que hay que hacer ahí es priorizar cuáles de esas obras vale la pena que se destraben, y estoy absolutamente convencido de que si todos nos ponemos de acuerdo, entonces esas obras van a resolverse”, acotó.

Contraloría insta a tomar acciones ante obras paralizadas

El titular de la Contraloría instó a las autoridades nacionales, regionales y locales a realizar un mayor esfuerzo y proponer una solución al problema de las 2,298 obras paralizadas.

Además, mencionó que ese esfuerzo conjunto podría generar que una obra paralizada se destrabe en seis u ocho meses, a lo que se suma un año para culminar los trabajos.

“En este tema de las obras paralizadas lo importante es analizar si es que realmente, desde el Estado peruano, la clase política o la administración pública quiere resolver este problema, porque cuando hay voluntad, recursos, así como capacidad técnica y de gestión, todo se puede resolver sin ningún problema”, señaló.

Además, recordó que Cusco es el departamento que presenta una mayor cantidad de obras paralizadas a nivel nacional, representando el 15% del total: “Pero además de la voluntad política, exige un trabajo técnico y por eso hemos planteado la necesidad de que se formen una serie de mesas de trabajo técnicas, para así poder saber cómo se resuelve el problema de todas estas obras”.

Dato:

Según el último reporte de la Contraloría General, existe un total de 2,298 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, que no reportan ningún avance en su ejecución física durante seis meses o más, a diciembre 2023. Estos proyectos tienen un costo total de inversión que supera los S/ 26,992 millones y se necesitaría más de S/ 13,772 millones para concluirlos.