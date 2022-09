Una de las actividades que más se vio afectada en Perú a raíz de la pandemia fue el cine, desde su producción al aumentar los costos de rodaje debido a las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios, hasta su distribución al encontrarse las salas cerradas y, posteriormente, con el aforo reducido.

No obstante, pese a que estas restricciones han desaparecido durante el 2022, el panorama cinematográfico en el país aún es incierto. De acuerdo con Norma Velásquez, presidenta de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), si bien el sector está en proceso de crecimiento, prueba de ello es que en enero del 2023 ya se rodarán cinco producciones nacionales, “aún la gente en el mundo tiene temor de ir al cine”, lo que produce un problema de taquilla a escala global.

En esa línea, la presidenta de la APCP aseveró que “el Estado tiene que aprender poco a poco que el apoyo al cine no es un gasto, sino una inversión” y que así como la Ley del Cine del 2019 trajo buenos resultados como el aumento del presupuesto para estímulos concursables, una mayor descentralización cinematográfica o apoyo para realizar maestrías en el extranjero, aún faltan otras medidas que brinden facilidades a las productoras para seguir desarrollando contenido audiovisual en Perú.

Las barreras burocráticas

Una de las principales limitaciones que afronta la producción cinematográfica, tanto nacional como internacional, son las barreras burocráticas existentes al momento de grabar un largometraje en el país, las cuales generan que los días de rodajes aumenten y, por ende, se incremente el costo de realización.

“Para poder sacar un permiso para grabar en locaciones como Machu Picchu tengo que gestionarlo con tres o cuatro meses de anticipación. No lo puedo sacar en dos semanas. Una película solo peruana sin inversores extranjeros no podría costear tres meses de preproducción”, indicó Velásquez.

Ello genera que el guion se termine recortando y no se desarrollen largometrajes con la riqueza audiovisual deseada.

En busca de una “comisión fílmica”

Frente a esta obstaculización que plantea actualmente el Estado peruano, Velásquez busca impulsar la creación de una ley que establezca una comisión fílmica y un marco normativo que permita aumentar la cantidad de producciones cinematográficas internacionales que se realizan en Perú.

“Queremos atraer a las producciones internacionales para que sus rodajes de series y películas puedan realizarse acá (en Perú) y generar ingresos y puestos de empleos en el país, que es lo primordial”, explicó.

La presidenta de la APCP precisó que en el 2021 se pudo notar con los rodajes de Transformers y la Reina del Sur la cantidad de dinero y trabajos que generan las megaproducciones en el país donde se realizan. ”Transformers gastó alrededor de US$ 5′000,000 en Perú, generando 1,500 puestos de trabajo. En la Reina del Sur gastaron alrededor de US$ 1′000,000 y generaron 1,000 puestos de trabajo”.

La producción de Transformers realizando el rodaje en Cusco durante octubre de 2021. (Foto: GEC).

Esto trae consigo, señaló, “un desarrollo no solamente en el sector audiovisual, sino también en el sector turismo, el sector gastronómico, el sector transporte”, el cual se vería reflejado principalmente en las regiones con locaciones y parajes únicos, como “Cusco, Arequipa o la selva”.

La entrega de incentivos tributarios

Dentro de lo que propone Norma Velásquez destaca la entrega de incentivos tributarios a las productoras internacionales — tal como ocurre con éxito en Colombia, México o España — mediante la devolución de un porcentaje de lo que gasta la productora al momento de grabar una película en Perú.

“(La devolución) parece un gasto pero no lo es, es una inversión porque esos US$ 5′000,000 o US$ 10′000,000 que las productoras gasten en el país lo va a recibir el Estado igual, porque lo va a recibir en impuestos o en todos los puestos de trabajo que se han generado”, enfatizó.

Otros ítems de la iniciativa detallada por Velásquez son:

Acelerar el trámite de la obtención de visas.

Agilizar el ingreso de los equipos en Aduanas.

Desarrollar una base de datos para brindar servicios de producción, dirección, utilería, etc. a los productores internacionales que lo soliciten.

Datos importantes

Norma Velásquez viene sosteniendo reuniones con representantes de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) y PROMPERÚ para impulsar la iniciativa.

De promulgarse la ley, la comisión fílmica pertenecería a la cartera del Ministerio de Cultura o a la del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

De llevarse a cabo la propuesta, la presidenta de la APCP mencionó que para el primer año se realizarían en Perú entre 5 y 10 rodajes de producciones internacionales.